Fußball Muzliukaj sorgt bei seinem Comeback für drei Punkte

Von Claus Pfitzer

Sieben Monate lang hatte Spetim Muzliukaj dem SGV Freiberg verletzungsbedingt gefehlt. Im Nachholspiel am Mittwochabend gegen die Neckarsulmer Sport-Union wechselte ihn Trainer Ramon Gehrmann in der 86. Minute beim Stand von 2:2 ein. Vier Minuten später schlug Thomas Gentner eine Maßflanke von der linken Seite vors Neckarsulmer Gehäuse. Muzliukaj bewies auf Anhieb seine Torjägerqualitäten und köpfte den Ball zum 3:2-Siegtreffer ins Netz. Mit diesem Erfolg rückten die Freiberger auf Tabellenplatz drei vor und sind nun punktgleich mit dem Zweiten FC 08 Villingen, der allerdings mit zwei Partien in Rückstand ist.

„Das ist ein geiles, unbeschreibliches Gefühl. Nach sieben Monaten Pause reinzukommen und gleich zu treffen, davon träumt jeder Fußballer. Das hatte ich heute. Schön, dass es auch noch der Siegtreffer war und ich den Jungs helfen konnte“, meinte der glückliche Muzliukaj. „Das war ein goldenes Händchen“, sagte SGV-Trainer Gehrmann zu der Einwechslung in der Schlussphase, als seine Mannschaft auf das Siegtor drängte. Zur Halbzeit hatten die überlegenen und stark spielenden Freiberger durch zwei Treffer ihres Torjägers Marcel Sökler geführt. Die Gäste nutzten in der 59. und 73. Minute zwei Unaufmerksamkeiten in der Abwehr der Gastgeber und kamen zum Ausgleich.

„Unser Sieg ist so was von verdient. Wir hatten viele klare Chancen und waren fußballerisch besser. Der Sieg fiel für unsere Überlegenheit zu gering aus. Aber wir sind froh, dass wir es noch geschafft haben. Den dritten Platz nehmen wir gerne mit“, meinte SGV-Coach Gehrmann nach dem aufgrund des Zeitpunkts der Entscheidung glücklichen Ende.

Marotta stark über rechts

Beim SGV Freiberg ersetzten Savino Marotta und David Kienast die verletzt fehlenden Sven Schimmel und Steven Kröner. Marotta machte mächtig Betrieb über die rechte Seite. Den Gastgebern gelang es, ihr Vorhaben umzusetzen und immer wieder in die Halbräume zu spielen. „Das haben wir noch am Tag zuvor im Training geübt“, erzählte Gehrmann. Die Sport-Union bot auch im zentralen Mittelfeld viel Platz an. Da konnte sich Freibergs Denis Zagaria aus der Dreierkette hinten immer wieder mit nach vorne einschalten. Nach rund 20 Minuten stellte Neckarsulms Coach Thorsten Damm auf Viererkette um und zog seinen Kapitän Marcel Busch aus der Dreier-Abwehr ins Mittelfeld vor. Zu diesem Zeitpunkt führten die Freiberger schon mit 1:0. Maximilian Wojcik hatte mit einem öffnenden Pass Marotta in Szene gesetzt. Dessen Hereingabe versenkte Sökler zur Führung. Zuvor allerdings hatte sich SGV-Schlussmann Pascal Nagel lang machen müssen, um einen Fernschuss von Philipp Seybold zu parieren. Sökler verpasste auf der anderen Seite noch das 2:0. Erneut hatte Marotta die Chance vorbereitet, doch diesmal verfehlte Sökler das gegnerische Tor knapp. Innerhalb von zwei Minuten musste dann allerdings Freibergs Abwehrmann Tobias Fausel gleich zweimal den Ausgleich verhindern. Adrian Beck war beim ersten Schuss versuch an Torhüter Nagel gescheitert, den Nachschuss klärte Fausel akrobatisch auf der Freiberger Torlinie. Nach einer Direktabnahme Becks beförderte Fausel den Ball ins Toraus.

Die Geschehen bestimmten aber trotz dieser Chancen die Gastgeber. Das 2:0 bereitete Kienast mit einem Diagonalpass auf Sökler vor. Torhüter Wallmann stürzte zwar weit aus seinem Tor, konnte den eiskalten Abschluss des Freiberger Torjägers aber nicht verhindern (34.).

Die Gäste gleichen zum 2:2 aus

In der zweiten Halbzeit waren die Neckarsulmer zunächst die aktivere Mannschaft. Als die Abwehr des SGV den Ball nach einer Flanke von Claudio Bellanave nicht klären konnte, drosch Marc Schneckenberger die Kugel aus der Drehung über den Umweg Innenpfosten zum Anschlusstreffer ins Netz (59.). Das 3:1 vergab Sökler nach feinem Doppelpass mit Niklas Pollex. Statt auf den einschussbereiten Hakan Kutlu zu passen, probierte es Sökler selbst, und scheiterte an Keeper Wallmann. Der lenkte auch einen 25-Meter-Schuss von Wojcik mit einer Glanzparade über die Querlatte. Dafür landete der Ball in der 73. Minute wieder im Netz der Gastgeber. Beck hebelte mit einem Lupfer die Abwehrreihe des SGV aus, Bellanave überwand den etwas zögerlichen Schlussmann Nagel mit einem Heber zum 2:2.

Die Freiberger hatten danach dicke Chancen durch Fausel, Zagaria, dessen Fallrückzieher an die Latte prallte, und Denis Latifovic. Mehr Glück hatte in der 90. Minute Muzliukaj. Das hatte er sich nach der langen Verletzungspause und dem harten Aufbautraining verdient.