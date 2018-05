Fußball Molinari nimmt für den Job Abschied aus der Oberliga

Bietigheim-Bissingen / cp

Im letzten Saisonspiel der Fußball-Oberliga am Samstag beim SGV Freiberg wird Beniamino Molinari als Trainer der TSG Backnang letztmals an der Seitenlinie stehen. Der 38-jährige Schwäbisch Gmünder gibt dem Beruf künftig den Vorzug und löst seinen bis 2019 bei der TSG laufenden Vertrag vorzeitig auf. Der bei der Deutschen Post als Betreuer von Großkunden beschäftigte Molinari übernimmt einen Bereich im Raum Bodensee/Allgäu und kann damit zeitlich keinen Oberligisten mehr trainieren. Als Nachfolger des zweifachen Backnanger Aufstiegstrainers Markus Lang kam Molinari zu Beginn der Saison 2017/2018 zur TSG und führte den Aufsteiger frühzeitig zum Klassenerhalt. Die Backnanger Verantwortlichen kamen dem überraschenden Wunsch ihres Trainers einer Vertragsauflösung nach und haben mittlerweile erste Gespräche geführt, das berichtet die Backnanger Kreiszeitung.

Neun Teams auf Aufstiegskurs

Auf den Spuren der Oberliga-Aufsteiger des Jahres 2017, SGV Freiberg, TSG Weinheim, TSG Backnang und FC 08 Villingen, sind in den drei Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden noch neun Mannschaften, die sich drei Spieltage vor Rundenende realistische Hoffnungen auf die Meisterschaft und den Direktaufstieg oder Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde machen können.

In der Verbandsliga Württemberg hat der Tabellenführer 1. FC Normannia Gmünd (54 Punkte) durch die 2:3-Niederlage – nach einer 2:0-Führung – beim FSV Hollenbach seinen Vorsprung etwas eingebüßt. Der beträgt nur noch zwei Zähler auf die zweitplatzierten und nicht konstanten Sportfreunde Dorfmerkingen (52). Dahinter lauern der FSV Hollenbach (50) und der Pokalfinalist TSV Ilshofen (49), der noch ein Nachholspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen ausstehen hat. Eine Rolle im Kampf um die Plätze eins und zwei nimmt der nach wie vor abstiegsbedrohte VfB Neckarrems ein, der noch in Schwäbisch Gmünd und in Dorfmerkingen antreten muss.

Überschaubar ist die Situation an der Tabellenspitze der Verbandsliga Südbaden. Der SV Linx, mit Unterbrechungen seit Jahren Dauergast im Aufzug zwischen Ober- und Verbandsliga, führt die Tabelle mit drei Zählern Vorsprung auf den Freiburger FC an. Dahinter klafft eine Lücke von 18 Punkten auf Platz drei.

In der badischen Verbandsliga steht mit dem FC Germania Friedrichstal auch ein ehemaliger Oberligist an der Tabellenspitze und weist sieben Zähler Vorsprung auf den VfR Mannheim (55) auf. Den zweiten Rang könnte auch der FV Fortuna Heddesheim (53) noch schaffen.