Fußball Mit Respekt, aber ohne Ehrfurcht

Löchgau / dh

In der Fußball-Landesliga ist der FV Löchgau als Tabellenzweiter seit inzwischen fünf Spielen ungeschlagen. Diese Serie soll am Samstag (16 Uhr) auf dem heimischen Kunstrasen gegen den TV Oeffingen ausgebaut werden. Dabei geht es für die Löchgauer vor allem darum, den Relegationsplatz abzusichern. Denn nach dem Unentschieden bei der Spvgg 07 Ludwigsburg ist der Rückstand auf Spitzenreiter SV Breuningsweiler auf sechs Punkte angewachsen. FVL-Trainer Thomas Herbst setzt seine Mannschaft aber nicht unter Druck. „Wenn wir als Tabellenzweiter nach Ludwigsburg fahren, erwartet jeder einen Sieg. Aber ich habe davor schon gesagt, dass wir mit unserer jungen Mannschaft auch mal auswärts unentschieden spielen können. Es ist normal, dass es Leistungsschwankungen gibt.“

Macorig fehlt nach Roter Karte

Entsprechend gehen die Löchgauer auch das Spiel gegen Oeffingen an. „Für uns gibt es keine leichten Spiele, weil in der Liga alles sehr eng ist“, weiß Thomas Herbst und erinnert an das Hinspiel gegen den Heimatverein von Weltmeister Sami Khedira. „Da sind wir sehr früh 0:1 zurückgelegen und ganz lange einem Rückstand hinterhergelaufen. Daher nehmen wir den Gegner ernst, ohne in Ehrfurcht zu erstarren.“ Wie letzte Woche gegen 07 sicherte auch im Hinspiel in Oeffingen Tim Schwara den Löchgauern einen Punkt. Nach seiner Roten Karte aus dem Ludwigsburg-Spiel wird Kapitän Riccardo Macorig wohl mehrere Wochen fehlen. Dafür stehen Kubilay Baki und Simon Herbst wieder zur Verfügung.

Für die Spvgg 07 Ludwigsburg steht nach dem Punktgewinn gegen Löchgau am Sonntag das Stadtderby beim TV Pflugfelden (15 Uhr) an. „Man merkt schon das Derbyfeeling in der Stadt und wir fahren mit breiter Brust dahin“, sagt 07-Trainer Antonio Carneiro.

Fendyk trifft auf Ex-Klub

Beim TVP sieht Tabellenplatz sechs zwar positiv aus, doch nach dem witterungsbedingten Spielausfall in Gröningen-Satteldorf hat das Team von Trainer Markus Fendyk gerade einmal fünf Zähler Vorsprung auf 07, das auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht. „Das ist eine trügerische Situation. Wir wollen so schnell wie möglich 30 Punkte holen und das können wir mit einem Sieg schaffen“, sagt Fendyk, der in der Vergangenheit sowohl als Spieler als auch als Trainer am Fuchshof aktiv war. „Die Verbundenheit zu 07 wird immer da sein und ich hoffe, dass sie die Klasse halten. Aber aktuell gebe ich alles für Pflugfelden.“

Parallel zum Stadtderby geht es für den Tabellenletzten SV Salamander Kornwestheim gegen den vom früheren 08-Bissingen-Kapitän Holger Ludwig trainierten TSV Heimerdingen. Nach der knappen 2:3-Niederlage beim Tabellenführer SV Breuningsweiler beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz für den Aufsteiger schon zwölf Punkte.