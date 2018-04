Frauenfußball Mit Kantersieg aus dem Abstiegssumpf

Freudental / ang

Die Fußball-Frauen des FV Löchgau schöpfen nach dem 7:1-Kantersieg gegen TSV Schwaben Augsburg neuen Mut im Kampf um den Ligaerhalt und besiegeln gleichzeitig den Abstieg der Gäste. Torjägerin Katja Milbradt glänzte mit einem Viererpack. Zwei Spieltage vor dem Saisonende behauptete der FVL seinen knappen Vorsprung von einem Zähler auf die Abstiegsränge. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben uns Torchancen am laufenden Band herausgespielt und hätten noch höher gewinnen können“, sagte Trainerin Stefanie Schuster.

Löchgau war von Beginn an gegen die harmlosen Gäste drückend überlegen. In der 19. Minute eröffnete Milbradt nach einem Steilpass von Isabel Schlipf mit dem 1:0 den Torreigen. Nach einem Diagonalpass von Natalie Härterich stürmte Luisa Münzing in den Strafraum ein, umspielte Gästetorfrau Sarah Reißner und schob zum 2:0 ein (36.).

Das muntere Torschießen ging auch nach der Pause weiter. Ein erneutes Zuspiel von Schlipf nutzte Milbradt zum 3:0 (53.). Drei Minuten später gaben die Gäste ein Lebenszeichen ab. Die ansonsten abgemeldete Stürmerin Mona Budnick markierte nach einer Unachtsamkeit des FVL das 3:1 (56.). Der FVL schlug aber postwendend wieder zurück und erstickte die Hoffnungen der Gäste im Keim. Nach einem Eckball von Meike van Elten köpfte Svenja Fischer das 4:1 (63.). Der Widerstand der Gäste war endgültig gebrochen.

Milbradt mit ihren Toren drei und vier schraubte das Ergebnis auf 6:1 (70./74.). Kurz vor dem Abpfiff setzte van Elten mit einem Heber nach einer weiten Freistoßflanke von Charlott Altmann von der Mittellinie den Schlusspunkt zum 7:1-Endstand (85.). „Den Schwung wollen wir in unsere letzten beiden Spiele mitnehmen“, meinte Schuster.

FV Löchgau: Mandarello – Isik, Altmann, Nath, Lopez (69. Serosi) – Härterich, Fischer (80. Krauss) – Münzing, Schlipf, Holetic (62. van Elten) – Milbradt.