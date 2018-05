Sternenfels Meister durch Majers Tor

Sternenfels / bz

Durch einen Treffer von Michael Majer in der 85. Minute gewann die SGM Sachsenheim das Nachholspiel beim SV Sternenfels mit 2:1 und holte sich die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B 7. Bei drei noch ausstehenden Spielen kann die SGM von Verfolger VfB Vaihingen nicht mehr eingeholt werden.

Markus Durian brachte Sachsenheim in der 32. Minute in Führung. Marvin Nüske erzielte den 1:1-Ausgleich für Sternenfels. In der umkämpften Partie flogen in der 75. Minute und in der 80. Minute zwei Sternenfelser vom Platz. Die zweifache Überzahl hielt aber nur drei Minuten, dann musste auch ein Spieler der SGM mit Gelb-Rot vom Feld. Bei zehn gegen elf erzielte Majer das 2:1-Siegtor.