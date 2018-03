Frauenfußball Meinzer rettet Löchgau einen Punkt

Löchgau / ang

Ein später Treffer von Alisa Meinzer rettete den Fußball-Frauen des FV Löchgau in der Regionalliga Süd im Heimspiel gegen den SC Regensburg ein 2:2-Unentschieden. Damit behauptete der FVL seinen Sechs- Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den momentan Regensburg innehat. „Wir haben uns selbst das Leben schwer gemacht. Wichtig war, dass wir noch den einen Punkt mitgenommen haben. Jetzt gilt es nach vorne zu schauen, auf uns wartet in der kommenden Woche das nächste schwierige Spiel“, sagte Löchgaus Trainerin Stefanie Schuster. Dann muss sie mit ihrer Truppe beim Schlusslicht Spvgg Greuther Fürth antreten.

Van Elten schießt das 1:0

Gegen Regensburg erwischte der FVL einen Auftakt nach Maß. Luisa Münzing konnte sich nach einem Zuspiel von Charlott Altmann auf dem Flügel durchsetzen und ihren anschließenden Querpass vollendete Meike van Elten mit der 1:0-Führung (5.). Daraufhin zog sich der SCR weiter zurück und wartete auf die Fehler der Schuster-Elf. Es dauerte auch nicht lange, da zappelte der Ball im Löchgauer Kasten. Nach einem Ballverlust konnte die FVL-Hintermannschaft nicht konsequent klären, Luisa Köppel nahm sofort Maß und traf zum 1:1 (16.). Trotz Überlegenheit der Gäste konnte der FVL das Unentschieden in die Pause retten.

Gerade als Löchgau in der zweiten Halbzeit wieder besser in das Spiel fand, erzielte Julia Claus nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten das 1:2 (57.). „Das war wie ein Genickbruch“, so Schuster. 20 Minuten vor Schluss stellte sie dann auf eine Dreierkette um und beorderte die eingewechselte Svenja Fischer ins Zentrum. Bei einer Hereingabe von Münzing rutschte der einschussbereiten Katja Milbradt der Ball über den Schlappen (80.). Der FVL rannte gegen nachlassende Gäste pausenlos an und drückte die Gäste in ihre eigene Hälfte. In der Nachspielzeit wurde die Schuster-Truppe dann für ihren Aufwand belohnt. Nach einer abgewehrten Freistoßflanke erzielte Spielerführerin Meinzer mit einem herrlichen Volleyschuss von knapp hinter der Strafraumkante den verdienten 2:2-Endstand (90.+1).

FV Löchgau: Bendig – Isik, Altmann, Schlipf, Lopez (69. Fischer) – Härterich, Meinzer – Nath, van Elten (46. Milbradt) – Münzing, Fuchs.