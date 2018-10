Fußball Mehr Power in Offensive gefragt

Aspach/Würzburg / Mathias Schmid

Wie schlägt sich die SG Sonnenhof Großaspach in Spiel eins nach der Freistellung von Trainer Sascha Hildmann. Unter Interimscoach Zlatko Blaskic soll im Flutlichtspiel beim FC Würzburger Kickers an diesem Montag, 8. Oktober, möglichst ein Sieg her. Anpfiff der Partie in der Flyeralarm-Arena ist um 19 Uhr.

„Wir brauchen nicht viele Worte verlieren. Es geht für uns als Trainerteam einzig und allein darum, die Mannschaft optimal auf die Partie in Würzburg vorzubereiten. Alles andere müssen und werden wir ausblenden“, sagte Blaskic, der nach dem Rauswurf von Hildmann am Freitag übergangsweise vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen ist, „ich bin mir sicher, dass die Jungs am Montag alles geben werden. Das gesamte Team ist gefordert.“

Da sieht auch Vorstandsmitglied Joannis Koukoutrigas so. „Wir haben eine funktionierende Mannschaft. Aber wir sind alle an der aktuellen sportlichen Situation beteiligt. Da gehört nicht nur der Trainer dazu, sondern auch, die Mannschaft und der ganze Trainerstab. Das haben wir auch offen besprochen.“ Dennoch soll sich etwas ändern im Spiel der SG. „Wir werden uns sicher Gedanken machen, wie wir aufstellen und erhoffen uns, dass wir mit einer anderen Spielweise zu Toren kommen“, meint er. Da ist die größere Auswahl in der Offensive vorteilhaft. Neben Timo Röttger ist auch Stephane Mvibudulu wieder fit. Genau in der Offensive drückt auch der Schuh: Nur sieben Tore in zehn Ligaspielen sind ein Hauptgrund für sieben Unentschieden.

Gespräche erst ab Dienstag

15 Werkstage, hat die SG Zeit, einen neuen Trainer zu finden. Klar ist, dass eine externe Lösung her muss, denn einen Fußballlehrer gibt es in den Reihen des Dorfklubs nicht. „Ich habe viele Anrufe und Bewerbungen. Aber ich werde mit keinem sprechen, ehe das Spiel in Würzburg zu Ende ist“, betont Koukoutrigas. Am Dienstag soll es dann eine Besprechung des SG-Vorstands geben.