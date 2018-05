Fußball Martons Tor sorgt für  Klassenerhalt

Karlsbad / cp

Nun ist auch die letzte theoretische Chance des SGV Freiberg auf Platz zwei in der Tabelle der Oberliga und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga dahin. Der SV Spielberg dagegen durfte nach dem 1:0 über die Freiberger den Klassenerhalt feiern. Jimmy Marton erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das Siegtor. Damit sind in Spielberg am Samstag weitere für Auf- und Abstieg relevanten Entscheidungen gefallen: Der FC 08 Villingen ist Vizemeister und spielt um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest, abgestiegen ist neben der TSG Weinheim und dem Karlsruher SC II, der ohnehin vom Spielbetrieb abgemeldet wird, der FC Astoria Walldorf II, der SV Sandhausen II muss noch auf den Aufstieg von Villingen hoffen.

Die Spielberger traten gegen den SGV auf ihrem Nebenplatz an, der beim Siegtor eine Rolle spielte. Kurzfristig musste der Freiberger Coach Ramon Gehrmann seine Startformation noch verändern, in der die verletzten Stammkräfte Marcel Sökler und Denis Zagaria fehlten. Beim Aufwärmen verletzte sich Sven Schimmel, für ihn rückte Morgan Faßbender ins Team.

Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten ihn aber nicht in torgefährliche Aktionen umsetzen. Die Mannschaft des SV Spielberg, die sich auf der Zielgeraden der Saison zusammengerissen und gegen den drohenden Abstieg gestemmt hatte, trat mit viel Einsatz und Kampfgeist auf und spielte zielstrebig nach vorne. Vier Siege aus den letzten fünf ungeschlagenen Partien hatten Selbstvertrauen gegeben.

Slapstick in der Abwehr

„Wenn Spielberg nur seine 100-prozentigen Chancen verwertet hätte, wäre es 4:0 ausgegangen. Wir wollten mitspielen und haben komplett ohne Verteidigung gespielt. Das war Slapstick im eigenen Strafraum“, war Gehrmann unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Das hatte zwar einige Offensivaktionen, die über die Außenpositionen vorbereitet wurden, in Strafraumnähe waren die Gäste aber zu harmlos. „Der Sieg war verdient“, so der Freiberger Coach.

Der Siegtreffer der Spielberger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel nach einem zu Unrecht wegen einer angeblichen Abseitsstellung abgepfiffenen Angriff des SGV. Matthias Fixel zog beim Gegenstoß aus halbrechter Position aus rund 20 Metern ab, den auf dem unebenen Feld aufspringenden Ball konnte SGV-Schlussmann Pascal Nagel nur abklatschen. Den Abpraller verwandelte Marton zum 1:0. Der ausgliehene Stürmer kehrt zur neuen Saison zum FC Nöttingen zurück.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Freiberger mit Ballbesitz im dichten Defensivverbund der Spielberger eine Lücke zu finden, aber mit Einsatz und gewonnene Zweikämpfen stemmten sich die Gastgeber erfolgreich dagegen und kamen nach Ballgewinnen zu einigen guten Angriffen. Ein Treffer gelang ihnen aber nicht mehr.

Der SGV Freiberg beendet die erste Saison nach der Rückkehr in die Oberliga am Samstag mit dem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger TSG Backnang. Da hat die Mannschaft von Coach Gehrmann noch etwas gutzumachen, denn das Hinspiel in Backnang verlor sie mit 1:5. Im Fernduell mit dem FSV 08 Bissingen, der in Nöttingen spielt und einen Zähler wenig hat, aber die bessere Tordifferent aufweist, geht es noch um Platz drei.