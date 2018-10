Fußball Marcel Sökler schießt die Blauen ab

Von Andreas Eberle

Die Stuttgarter Kickers haben ein blaues Wunder erlebt. Die Blauen aus Degerloch kassierten am Samstag mit dem 2:4 gegen den SGV Freiberg ihre erste Heimniederlage in der Fußball-Oberliga.

Vor allem ein Mann drehte vor den 2410 Zuschauern im Gazi-Stadion auf: Marcel Sökler. Der 27-jährige Torjäger erzielte alle vier Gästetreffer und schaffte zwischen der 9. und der 41. Minute einen Hattrick. „Ich weiß nicht, was er heute gefrühstückt hat“, wunderte sich Leon Braun, einer von vier Freibergern in der Startelf, die einst das Trikot mit dem Kickers-K getragen haben. Der Matchwinner war ebenfalls aus dem Häuschen. „Ich bin eigentlich nicht abergläubisch. Heute bin ich aber wahrscheinlich mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Das letzte Mal habe ich in der Jugend vier Tore in einem Spiel gemacht“, sagte Sökler, der aber betonte: „An erster Stelle steht der Mannschaftserfolg.“

Spitzengruppe rückt zusammen

Da aus den bisherigen Top drei auch Bissingen und Reutlingen patzten, ist die Spitzengruppe noch enger zusammengerückt. So hat der SGV als Siebter jetzt nur noch vier Zähler Rückstand zu Rang eins, wo sich trotz der Heimschlappe nach wie vor die Kickers breit machen.

Bemerkenswert war die Art und Weise, wie die Freiberger den Sieg unter dem Fernsehturm herausgespielt haben. Der Plan von Trainer Ramon Gehrmann ging voll auf: Er hatte die seiner Meinung nach spielstärksten Fußballer aufgeboten und arrivierte Führungskräfte wie Kapitän Steven Kröner und Marco Pischorn auf der Bank gelassen. Seine Elf sollte den zuletzt siebenmal siegreichen Stuttgartern mit unbekümmerten Offensivfußball hinten beschäftigen und ihnen mit einem aggressiven Pressing die Lust am Spiel nehmen.

Die Fans der Blauen auf der gut gefüllten Haupttribüne rieben sich jedenfalls die Augen. So vorgeführt hatte in der Oberliga noch kein Gegner ihre Mannschaft – spielerisch, läuferisch und kämpferisch. Freiberg ließ sich auch vom frühen Rückstand durch Mijo Tunjic nicht irritieren (7.). Keine zwei Minuten später schlug Sökler erstmals zu – er traf per Kopf zum 1:1. Wunderschön war sein Treffer zum 1:2: Nach einem Einwurf legte sich der Torschützenkönig der Vorsaison den Ball zurecht und feuerte ihn aus 18 Metern flach links unten ins Eck (39.). In der 41. Minute war der Hattrick perfekt: Sökler nickte eine Flanke von Thomas Gentner aus Nahdistanz zum 1:3 ein. Zuvor hatte an der eigenen Torauslinie Lhadji Badiane den Ball an Gentner vertändelt – wohl auch ein Grund, warum SVK-Trainer Tobias Flitsch den indisponierten französisch-senegalesischen Kicker zur Halbzeit aus dem Spiel nahm.

Spätestens mit dem vierten Sökler-Tor war das Duell entschieden. Diesmal traf er nach einer gelungenen Kombination über Niklas Pollex und Müller ins lange Eck (55.). In der letzten halben Stunde rührte der SGV in der Abwehr – auch mit den eingewechselten Kröner, Tobias Fausel und Pischorn – Beton an und ließ kaum mehr etwas zu. Das 2:4 durch den neunten Saisontreffer von Tunjic in der Nachspielzeit schmälerte die Freiberger Freude über den großen Coup auf der Waldau kaum.

„Wir sind überglücklich, dass wir jetzt wieder in der Spitzengruppe dabei sind. Hätten wir heute verloren, wäre die Saison für uns schon nahezu abgeschlossen gewesen“, sagte Coach Gehrmann, der seinen Spielern zur Belohnung für den Galaauftritt einen trainingsfreien Montag gab.