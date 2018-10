Frauenfußball Löchgau trifft auf Topteam

Löchgau / ang

Die Fußballerinnen des FV Löchgau wollen dem noch ungeschlagenen Oberliga-Tabellenführer SV Hegnach ein Bein stellen. Der Anpfiff auf dem heimischen Kunstrasen erfolgt am Sonntag um 14 Uhr.

Nach zwei Vizemeisterschaften sind die Gäste ein heißer Kandidat auf den Titel. Mit vier Siegen und einem Unentschieden sind sie den Erwartungen bisher gerecht geworden. In ihrem Kader tummeln sich einige erfahrene Spielerinnen, die beim VfL Sindelfingen schon höherklassig gekickt haben. „Das ist eine Standortbestimmung für uns. Bei einem Erfolg können wir oben dranbleiben. Wir wollen ihnen die erste Niederlage zufügen“, sagt FVL-Trainerin Stefanie Schuster. Mit einem Bluterguss im Sprunggelenk fällt Louisa Münzing weiter aus. Fraglich ist, ob die angeschlagene Spielführerin Alisa Meinzer und die erkrankte Maria Weinreuter mitwirken können.

Keine guten Erinnerungen hat der FVL an das letzte Aufeinandertreffen vor drei Jahren. Im Finale um den WFV-Pokal setzte es 2015 bei den damals noch in der Verbandsliga spielenden Hegnacherinnen eine 0:4-Pleite. Seinerseits kickte Löchgaus Svenja Fischer noch beim Gegner. Die Auslosung des Achtelfinales im WFV-Pokal hat dem FVL am 1. November ein Duell beim Landesligisten SC Unterzeil-Reichenhofen beschert.