Fußball Löchgau kassiert weiteren Dämpfer

Kornwestheim / Jan Fedra

Es scheint, als gehe dem FV Löchgau im Saison-Endspurt die Luft aus. Im Landesliga-Derby gegen den SV Salamander Kornwestheim reichte es für die Roten nur zu einem 1:1 – eine Woche nach der 0:4-Pleite gegen Pfedelbach der nächste Rückschlag für die Aufstiegsambitionen der Löchgauer. Immerhin: Bereits am Samstag kam die Spvgg Gröningen-Satteldorf, Hauptkonkurrent im Kampf um Platz zwei, gegen den SV Schluchtern nicht über ein 0:0 hinaus. So eroberte der FVL durch das 1:1 gegen den Tabellenvorletzten wenigstens den Aufstiegsrelegationsplatz zurück.

Löchgau fehlt die Leichtigkeit

„Es war das dritte Spiel ohne Sieg, und das fühlt sich natürlich bitter an“, erklärte FVL-Coach Thomas Herbst. „An Willen und der richtigen Einstellung fehlt es keineswegs. Die Jungs wollen oben dranbleiben. Aber insgesamt gehen viele Spieler bei uns auf dem Zahnfleisch. Die Leichtigkeit, die wir Mitte der Rückrunde hatten, geht uns aktuell ab.“

Vieles war im letzten Saisondrittel auf das Gastspiel beim SV Breuningsweiler vor zwei Wochen ausgelegt. Beim Spitzenreiter präsentierte sich die Herbst-Elf aufstiegsreif, wie so oft brachten die Roten den Ball aber nur einmal im gegnerischen Tor unter. Die Partie endete 1:1, Platz eins rückte in weite Ferne. „Das hängt noch drin und hat der Mannschaft ein wenig die Power gezogen“, sagt Herbst und ergänzt: „Jetzt müssen wir aufpassen, dass es mit dem Highlight Aufstiegsrelegation klappt und wir am Ende nicht noch Vierter werden.“

In Kornwestheim begann der Verbandsliga-Absteiger engagiert. Anders als gegen Pfedelbach stimmte die Einstellung vom Start weg. Nach zehn Minuten verzeichneten die Gäste bereits zwei Großchancen: Zunächst drang Gianluca Gioia nach gutem Dribbling über die linke Seite in den Strafraum ein. Sein Schuss kam aber etwas zu spät, Louis Wolf im Kornwestheimer Tor wehrte zur Ecke ab. In Folge an diese setzte sich der Tabellenzweite in der Hälfte der Gastgeber fest. Nach einem langen Ball auf rechts kam Kapitän Riccardo Macorig zum Abschluss, verfehlte das SV-Gehäuse aber knapp. Anschließend ließen die Gäste nach, erspielten sich kaum noch Gelegenheiten. Kornwestheim verdichtete gut im Zentrum und verhinderte so Pässe auf die Außenbahnen.

Nach der Pause brachte Herbst mit Salvatore Langella einen zusätzlichen Mittelfeldspieler. Dann wurde den Löchgauern eine Standardsituation zum Verhängnis. SVK-Abwehrspieler Aleksandar Adzic stieg unbedrängt hoch und köpfte einen Eckball zur 1:0-Führung für die Platzherren ein (49.). Doch die Einwechslung Langellas und die damit einhergehende Überzahl im Zentrum wirkte sich schnell positiv auf das Löchgauer Angriffsspiel aus. Fünf Minuten nach dem Rückstand kamen die Gäste zurück: Nach zwei schnellen Pässen gelangte der Ball von links in die Mitte zu Janis Feufel und dem Mittelfeldmann gelang ein Traumtor. Aus 20 Metern Torentfernung zog der 21-Jährige wuchtig ab und versenkte das Spielgerät im linken Torwinkel zum 1:1. „Schön, dass er sich endlich mal getraut hat zu schießen. Oft nimmt er aus der Entfernung nochmal ein Abspiel“, kommentierte Trainer Herbst das „wunderschöne Ausgleichstor“.

Zu mehr reichte es trotz Ballbesitzvorteilen nicht für die Roten. Die seit Wochen besser auftretenden Gastgeber machten die Räume um den eigenen Strafraum geschickt zu. Als der eingewechselte Cahit Gündüzalp kurz vor Schluss einen Kopfball zunächst am Tor vorbei und kurz darauf einen zweiten an den Pfosten setzte, war der Punktverlust für Löchgau besiegelt.

Kornwestheim steht zwei Spieltage vor Schluss neben dem SV Leingarten und der SG Stetten-Kleingartach als Absteiger fest. Löchgau will das Ruder im Aufstiegskampf kommende Woche zu Hause gegen Crailsheim herumreißen. „Das Momentum ist gerade nicht auf unserer Seite. Aber wir glauben daran, die Saison positiv abzuschließen. Wir sind trotz des Unentschiedens immer noch Zweiter“, sagte Herbst.