Fußball Letzte Fahrt führt nach Würzburg

Aspach / CP

Bei der SG Sonnenhof Großaspach liegt Abschiedsstimmung in der Luft. Am Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann letztmals in dieser Drittliga-Saison auswärts an und ist um 14 Uhr zu Gast bei den Kickers Würzburg. Eine Woche später gastiert der SC Preußen Münster zum Saisonausklang in der Mechatronik-Arena.

Mit Pascal Sohm verlässt am Saisonende ein weiterer Spieler die SG Sonnennof, der schon länger das rote Trikot des Dorfklubs getragen hat. Er soll vor einem Wechsel zum Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern stehen. Vor Sohm waren bereits die Abgänge des langjährigen Kapitäns Daniel Hägele, von Joseph-Claude Gyau und dem vom Verletzungspech verfolgten Felice Vecchione bekannt geworden. In Würzburg fehlen vom Trainer Hildmann aus seinem Kader die verletzten Hägele, Timo Röttger, Alexander Aschauer sowie der gelb-gesperrte Jeff-Denis Fehr.

Die Würzburger Kickers haben nach 36 Spieltagen zwölf Punkte mehr auf dem Konto als der Tabellen-14. Großaspach und belegen Rang fünf. Auch beim fränkischen Zweitliga-Absteiger der Vorsaison gibt es feststehende Abgänge von zwei Leistungsträgern. Emmanuel Taffersthofer wechselt zum Zweitligisten SV Sandhausen, das Ziel von Kapitän Sebastian Neumann ist noch offen. Nach einem miserablen Saisonstart und einer holprigen Vorrunde haben sich die Kickers nach der Beförderung von Michael Schiele vom Assistenten zum Cheftrainer stabilisiert und in der Tabelle nach oben gearbeitet.

„Wir wollen die Spielzeit unbedingt mit Erfolgserlebnissen abschließen. Hierzu bietet sich in Würzburg die erste Chance. Wir wissen, was für ein Kaliber Würzburg ist. Es geht für jeden unserer Spieler darum, noch einmal ihr Bestes zu geben. Für einige ist es die vorletzte Partie im SG-Dress, sie wollen sich würdig verabschieden. Für andere geht es darum zu zeigen, dass mit ihnen auch im kommenden Jahr zu rechnen ist“, zählt SG-Coach Hildmann Gründefür sein Team auf, sich nochmals reinzuhängen.

Lang kümmert sich um Talente

Mit Markus Lang steht ein Neuzugang bei der SG Sonnenhof fest. Der ehemalige Torjäger des SGV Freiberg, Co-Trainer von Rüdiger Rehm bei der SG Sonnenhof sowie Trainer des VfL Gemmrigheim und der TSG Backnang, die er aus der Landes- 2017 in die Oberliga geführt hat, wird Sportlicher Leiter Talentförderung. Er trainiert auch die Großaspacher U 19 und gehört auch dem Trainerstab des Drittliga-Teams an. Mittelfristig ist der Kirchheimer dafür verantwortlich, Talente an die Aktivenmannschaft heranzuführen.