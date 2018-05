Fußball Lechner wünscht sich starken Auftritt

Bietigheim-Bissingen / Claus Pfitzer

„Wir wollen uns anständig verabschieden und anders auftreten als in der Vorwoche. Das wäre mein Wunsch“, sagt Andreas Lechner vor seinem letzten Heimspiel als Trainer des Oberligisten FSV 08 Bissingen an diesem Samstag ab 15.30 Uhr gegen den 1. Göppinger SV. Dass mit Gianni Coveli einer seiner Vorgänger am Bruchwald und sein ehemaliger Trainer bei den Nullachtern mit seinem Team zu Gast ist, ist eine nette Randnotiz. Bekanntlich wird Lechners Assistent Alfonso Garcia zur neuen Saison wieder Cheftrainer bei 08. „Schade, es hat bei uns die Konstanz gefehlt. Die TSG Balingen ist zu Recht Meister und Villingen ist verdient Zweiter“, kommentiert Lechner die Tabellenkonstellation an der Spitze, zwei Spieltage vor Rundenende.

Während die Balinger in der Vorwoche die Meisterschaft mit einem 4:0-Heimsieg gegen schwache Nullachter perfekt gemacht hatten, scheint Platz zwei und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest an den Aufsteiger FC 08 Villingen vergeben. Der legte am Mittwoch mit einem 1:0-Sieg bei der Neckarsulmer Sport-Union vor. Weil der FC 08 am Montag das südbadische Pokalfinale in Lahr gegen den SV Linx bestreitet, wurde die Partie in Neckarsulm vorgezogen. Durch den Sieg der Villinger hat Bissingen keine Chance mehr auf die Vizemeisterschaft. In den Spielen gegen Göppingen und eine Woche später zum Saisonausklang beim FC Nöttingen können die Bissinger ihren vierten Platz gegen den FV Ravensburg verteidigen. Neben den Langzeitverletzten Michael Deutsche und Tobias Weis – weder der Sommer-, noch der Winter-Neuzugang konnten ein Pflichtspiel für 08 bestreiten – fallen gegen Göppingen auch Luca Wöhrle (Zahn-OP) und Manuel Sanchez (krank) aus.

Botta bester Torschütze

Der 1. Göppinger SV hat eine gute Saison gespielt, hat ein Tief Mitte der Vorrunde gut überstanden und weist 48 Punkte auf. Bester Torschütze mit 13 Treffern ist der Ex-Bissinger Domenico Botta. Trainer Coveli hat einen breiten Kader zur Verfügung und kann vor allem in der Offensive auf mehrere Varianten zurückgreifen. In den letzten Auswärtspartien des SVG ging es in Bahlingen (3:5) und in Reutlingen (2:3) torreich zu, auch beim 6:2 daheim gegen die TSG Weinheim vielen zahlreiche Treffer. Vor einer Woche verlor das Coveli-Team daheim gegen Ravensburg mit 1:2.

Die theoretische Chance auf Platz zwei besteht für den SGV Freiberg zwar noch, ist aber angesichts von fünf Punkten Rückstand auf den FC 08 Villingen und dessen Heimpartie am letzten Spieltag gegen den Absteiger TSG Weinheim minimal. Dennoch möchte SGV-Trainer Ramon Gehrmann keinerlei Risiko eingehen und verzichtet an diesem Samstag in der Auswärtspartie beim SV Spielberg wohl auf eine zukunftsgerichtete Aufstellung mit Spielern, die weniger Spielpraxis bekommen haben und sich für die neue Saison empfehlen könnten. „Solange rechnerisch noch was möglich ist, werden wir alles versuchen. Seit dem Spiel in Bissingen sehe ich die Sache aber relativ nüchtern. Bis dahin hatten wir Platz zwei ein Stück weit in der Hand“, so Gehrmann.

Zagaria und Sökler fallen aus

Zwei der Freiberger Leistungsträger fallen für die restlichen Partien in Spielberg und daheim gegen den Mitaufsteiger TSG Backnang aus: Torjäger Marcel Sökler (Sehnenanriss an der Fußsohle) und Denis Zagaria (Knieprobleme). Beide wären auch bei einer möglichen Teilnahme an der Aufstiegsrunde nicht einsatzfähig. Bei Sökler rechnet Gehrmann von einer Pause von bis zu sieben Wochen und hofft, dass er zum Trainingsstart am 27. Juni wieder dabei sein kann.

Für den SV Spielberg steht buchstäblich viel auf dem Spiel. Vor drei Wochen war das Team von Trainer Timo Walter praktisch abgestiegen. Dann folgten ein Unentschieden gegen Neckarsulm und Siege gegen den SSV Reutlingen, den 1. CfR Pforzheim und zuletzt beim SV Oberachern. Beim dortigen 5:2 trumpfte Nöttingen-Leihgabe Jimmy Marton mit drei Treffern auf. Mit einem Heimsieg gegen den SGV Freiberg wären die Spielberger (31 Punkte) gerettet, dann könnten sie nicht mehr vom SV Sandhausen II (30) eingeholt werden, der in der vorgezogenen Partie am Mittwoch gegen Pforzheim mit 0:1 unterlag. Auf den letzten Spieltag wird es der SVS kaum ankommen lassen, denn dann steht die Partie beim Meister TSG Balingen an, während Sandhausen II in Oberachern gastiert. Theoretisch könnte der SVS auch noch vom FC Astoria Walldorf II eingeholt werden.