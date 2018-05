Fußball Langellas Zauber-Freistoß reicht nicht

Von Claus Pfitzer

Der FV Löchgau war im Landesliga-Spitzenspiel drauf und dran, den Abstand zum Tabellenführer SV Breuningsweiler auf zwei Punkte zu verkürzen. Nach 90 aufregenden Minuten in der besonderen Atmosphäre auf dem kleinen Platz hoch über Winnenden hatte der alte Vorsprung des Aufsteigers mit fünf Punkten Bestand. Denn die Gastgeber kamen in der 85. Minute zum Ausgleich. Nach einem weiten Einwurf von Marko Kovac verlängerte Loris Hoffmann den Ball per Kopf zum 1:1-Endstand ins Löchgauer Tor.

Auch der Treffer des FVL in der 69. Minute war ungewöhnlich: Salvatore Langella schoss den Ball per Freistoß aus unmöglichem Winkel mit viel Gefühl ins lange Eck des SVB-Gehäuses. Der Spitzenreiter feierte den Punkt wie einen Sieg. „Daran sieht man die Brisanz. Wie sie gefeiert haben, zeigt den Respekt, den sie vor uns hatten. Wir hätten ja näher rankommen können. Nach unserer guten Rückrunde hat uns der Gegner ernst genommen“, meinte der Löchgauer Trainer Thomas Herbst nach der Partie.

Torjägerduo fehlt

Der Grund für den Jubel und die gute Stimmung im Breuningsweiler Lager nach dem Unentschieden lag daran, dass gleich mehrere Stammkräfte gefehlt haben, darunter das Torjäger-Duo Lukas Friedrich und Marian Asch, das zusammen 28 Treffer erzielt hat. Friedrich ist verletzt, Asch, Luca Jungbluth und Patrick Goncalves sind im Urlaub. Nach einer halben Stunde musste dann mit Niko Rummel ein weiterer Leistungsträger ersetzt werden. Der Ex-Freiberger hatte sich bei einem Zweikampf verletzt.

Löchgau war die spielerisch bessere Mannschaft und hatte in der ersten Halbzeit eine dicke Chance durch Tim Schwara. Aber der Doppel-Torschütze vom Spiel gegen den TSV Schornbach in der Woche zuvor verzog den Ball frei vor SVB-Torhüter Dario Nieswandt (15.). Im Ansatz kamen die Gastgeber zu weiteren Möglichkeiten, verfingen sich aber in der Defensive des Tabellenführers. Der agierte häufig mit langen Bällen. In der zweiten Hälfte rückte Breuningsweiler weiter auf und kam vor allem durch Flanken dem FVL-Tor näher. Die Gäste ließen aber keine nennenswerten Torchancen zu. Das Innenverteidiger-Duo Simon Herbst und Tom Kühnle agierte im Verbund mit den Nebenleuten souverän.

Nach Langellas Geniestreich zur 1:0-Führung drängte der SVB mit Kampf und Einsatz auf den Ausgleich, kam aus dem Spiel heraus aber nur zu Gelegenheiten im Ansatz. Zum 1:1 mussten ein weiter Einwurf von Kovac und die Kopfballverlängerung von Hoffmann herhalten.

„Wir hatten drei, vier richtig gute Situationen, da muss man ein Tor machen, dann wird es am Ende nicht so eng“, meinte FVL-Coach Thomas Herbst zu der Phase nach der Führung und vor dem Ausgleich. „Wir hätten es verdient gehabt, zu gewinnen. Das 1:1 ist ärgerlich, wir waren aktiver und besser. Aber wir müssen das Spiel schnell verdauen und abhaken. Das geht leichter, wenn die Leistung stimmt. Und die hat gestimmt“, lobte Herbst sein Team.

Die Löchgauer haben vier Spieltage vor Rundenende als Tabellenzweiter einen Vorsprung von vier Punkten auf die drittplatzierte Spvgg Gröningen-Satteldorf und sind damit klar auf Kurs Relegation. Am Samstag erwarten sie den Aufsteiger TSV Pfedelbach, der eine starke Rückrunde spielt.