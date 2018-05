Fußball Kunde im Torjäger-Duell klar vorne

Bietigheim-Bissingen / cp

Marius Kunde vom FSV 08 Bissingen war der Mann der ersten Halbzeit im Derby gegen seinen Ex-Klub SGV Freiberg. Nicht alleine durch seine beiden Treffer zum 2:0 und 3:0 stand er im Mittelpunkt, sondern auch durch seine Unerschrockenheit im Zweikampf, seinen Einsatz, seine Laufstärke, seine Präsenz im und am Freiberger Strafraum. „Wir waren selbst überrascht, dass wir heute so viel Platz hatten. Unsere Sechser haben überragend die Bälle gewonnen und schnell nach vorne gespielt. Wir konnten immer auf die Kette zulaufen und haben sie gehörig unter Druck gesetzt“, beschrieb Kunde das Geschehen auf dem Platz.

Zu den Aussichten, den zweiten Platz noch zu erreichen, sagte der 08-Torjäger: „Wir haben jetzt fünf Punkte Rückstand auf Villingen. So lange es rechnerisch noch möglich ist, geben wir alles. Wenn es nicht reicht, greifen wir nächstes Jahr wieder an.“ Dass er gegen seinen Ex-Klub doppelt getroffen hatte, freute ihn natürlich: „Gegen den ehemaligen Verein zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Vor allem, wenn man dann auch noch zwei Tore macht, und auch noch so schöne. Es war ein geiles Gefühl. Aber Hauptsache wir haben gewonnen, das hatten wir uns vorgenommen.“

Sökler verletzt sich am Fuß

Mit seinem Doppelpack stockte Kunde seine Trefferausbeute auf zwölf Tore auf und nähert sich damit langsam der Quote aus der Vorsaison, als ihm 18 Treffer gelungen waren. Marcel Sökler der mit 28 Treffer klar Führende der Oberliga-Torjägerliste, ging am Samstag leer aus und verletzte sich kurz vor Schluss am Fuß.

„Das war einfach nur verdient. Da Villingen gewonnen hat, sind es immer noch die fünf Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. Ich bleibe bei den zehn Prozent, die ich schon vor dem Spiel gegen Freiberg gesagt habe“, meinte 08-Vorstand Steffen Vahldiek zu den Chancen, erneut die Aufstiegsrunde zu erreichen. Er fühlte sich angesichts der herausragenden Leistung der Mannschaft an die letzte Saison erinnert. „Man hat den unbedingten Willen der Buben gesehen, dass sie von der ersten Minute an gewinnen wolten“, schwärmte das 08-Vorstandsmitglied vom Auftritt der Nullachter. Den lobte auch SGV-Präsident Emir Cerkez: „Unsere Mannschaft hat das Spiel nicht wahrgenommen und hatte Glück, dass sie nicht neun oder zehn Tore kassiert hat. Bissingen war sehr stark und hat hochverdient gewonnen. Das muss man anerkennen.“