Zehn Tore bekamen die Zuschauer am Besigheimer Kunstrasenplatz Am Limmbrünnele am Sonntag zu sehen. Die Hausherren landeten einem beeindruckenden 8:2-Erfolg gegen die SGM Hohenhaslach-Freudental und bleiben am Führungsduo dran.Germania Bietigheim II – Roßwag/Mühlhausen 1:0 (1:0)Stark ersatzges...