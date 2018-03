Fußball Konterstarke Gäste siegen bei 08 II

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Eine 0:3 (0:1)-Heimniederlage kassierte in der Fußball-Bezirksliga der FSV 08 Bissingen II gegen den TSV Eltingen. Die Bissinger hatten sich vor der Begegnung vorgenommen, den Ball zu kontrollieren und den konterstarken Eltingern keine Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Aus diesen Vorsätzen wurde jedoch nichts. Die Gäste agierten zweikampfstärker und zeigten insgesamt mehr Einsatz als die Nullachter. Mitte der ersten Hälfte geriet die Mannschaft von Trainer Adam Adamos mit 0:1 in Rückstand. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur wenige Minuten bis zum 0:2. „Das war ein weiterer Schock für uns. Das Spiel war damit praktisch entschieden“, berichtet Adamos. „Wir haben danach keine Gegenwehr gezeigt. Eltingen war eindeutig die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen“, so der Trainer weiter. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste schließlich noch auf 3:0. „Wir müssen zu unserer Zweikampf- und unserer läuferischen Stärke zurückfinden“, fordert Adamos von seinem Team. Der TSV Eltingen zog nach Punkten mit den Bissingern gleich.

Sichere Löchgauer Defensive

Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelte der FV Löchgau II beim 2:1 (1:1)-Überraschungserfolg über den Tabellendritten FC Marbach. Wie bereits beim 3:0-Sieg im Hinspiel stand der FVL defensiv sehr sicher. Marbach hatte zwar mehr Ballbesitz, kam aber nicht zu zwingenden Chancen. Die Gastgeber kamen durch Konter immer wieder aussichtsreich vor das Tor von FCM- Keeper Alexander Komenda. In der zwölften Minute brachte Tim Schwara den FVL nach einem Ballgewinn im Mittelfeld mit 1:0 in Führung. In der 25. Minute kamen die Gäste durch Emanuele Di Natale zum 1:1-Ausgleich. Die sonst in der Defensive souverän agierenden Löch­gauer brachten den Ball in dieser Situation nicht unter Kontrolle, sodass der Marbacher Angreifer aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Felix Heinerich die Löchgauer, abermals nach einem Ballgewinn im Mittelfeld, mit 2:1 in Führung. Heienrich scheiterte zunächst am FC- Schlussmann, war im Nachschuss jedoch erfolgreich.

Die Gäste aus Marbach drängten zwar auf einen erneuten Ausgleich, waren aber allenfalls bei Standards gefährlich. Der FVL kam zu mehreren Gelegenheiten, spielte seine Angriffe jedoch oftmals nicht sauber aus. „Dieser Sieg ist verdient. Wir standen in der Abwehr sehr gut und haben in der Offensive schnörkellos gespielt. Wir sind zu Recht Angstgegner des FC Marbach“, meint Erkan Olgun.