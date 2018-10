Fußball Klatsche für Croatia Bietigheim

Bietigheim-Bissingen / Simon David

Eine bittere 1:4-Niederlage musste Fußball-Bezirksligist NK Croatia Bietigheim gegen den SV Perouse hinnehmen. Zwar hatte Zvonimir Zivic den Tabellenzweiten mit 1:0 in Führung gebracht (40.). In der zweiten Hälfte kassierte er dann jedoch zunächst das 1:1 durch Mohammed Sivri (48.) sowie das 1:2 durch Tarik Ören (60.). In der Folgezeit drängten die Bietigheimer auf den Ausgleich, vergaben aber mehrere gute Möglichkeiten. In der Schlussphase war Perouse dann noch zweimal nach Kontern erfolgreich. Sivri stellte mit zwei weiteren Toren den 1:4-Endstand her (83./90.+2). „Wir haben richtig auf die Fresse bekommen. Die Niederlage ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, war aber grundsätzlich verdient. Da gibt es nichts schönzureden“, sagte Croatia-Trainer George Carter. „Die Chancen waren da, nur haben wir sie nicht genutzt. Da gibt es nächste Woche einiges zu besprechen.“

Den zweiten Sieg in Folge feierte die SGM Riexingen beim SV Pattonville. Tobias Uhse hatte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung gebracht, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Can Copur für den Ausgleich. Den Siegtreffer zum 2:1 erzielte Christian Mayer (54.). „Das war eine sehr starke Leistung. Die mannschaftliche Geschlossenheit war sehr groß“, lobte Karl Macionczyk. „Pattonville hatte nur eine einzige gute Chance, aus der das Tor entstand. Danach haben sie es nur noch mit langen Bällen versucht“, sagt der Riexinger Trainer. „Der Sieg ist verdient, ich bin absolut zufrieden.“ Durch den zweiten Sieg in Folge kletterte die SGM auf Rang zwölf.

Im Duell der zweiten Mannschaften trennten sich der FV Löchgau II und der FSV 08 Bissingen II unentschieden. Beim 3:3 (1:3) hätten die Nullachter das Spiel in der ersten Hälfte entscheiden müssen. 40 Minuten waren sie klar überlegen und führten durch Tore von Marco Rienhardt (9.), Antonios Kochliaridis (23.) und Ulises Lagorreta (34.) mit 3:0. Kurz vor der Pause kamen die Gastgeber durch Niman Silajaj zum 1:3-Anschluss (37.).

Nach Wiederanpfiff traten die zuvor spielbestimmenden Bissinger völlig anders auf. „Das war, als ob eine ganz andere Mannschaft gespielt hätte. Die Rückwärtsbewegung hat nicht mehr funktioniert, und wir haben uns zu viele Fehlpässe geleistet“, kritisierte 08-Coach Adam Adamos. Tim Stiegler (47.) und Thomas Kilburg (90.+2) erzielten die Treffer zum 3:3. „Es war stark, dass meine Mannschaft zurückgekommen ist und noch einen Punkt geholt hat. Auf die Dauer sind Unentschieden aber zu wenig“, sagte FVL-Coach Marco Grausam. Es war es das sechste Remis im zehnten Spiel.