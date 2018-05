Frauenfußball Katalin Manz trifft in der 119. Minute

Bietigheim-Bissingen / Daniel Haug

Im Finale um den Fußball-Bezirkspokal Enz-Murr der Frauen brauchte der FSV 08 Bissingen gegen den FC Remseck-Pattonville die Verlängerung, um den 2:1-Sieg und damit die Titelverteidigung perfekt zu machen. Dabei rissen die Bissingerinnen das Spielgeschehen auf dem Kleinglattbacher Sportplatz vor rund 400 Zuschauern zunächst an sich und kamen zu einigen guten Gelegenheiten. So richtig gefährlich wurde es aber nur in der 18. Minute: Nach einer Hereingabe konnte FCR-Torhüterin Amelie Kohles den Ball nicht festhalten, sodass Marie Claire Fischer an das Spielgerät kam. Die 08-Stürmerin umkurvte Kohles, setzte das Leder aber an den Pfosten. „In der ersten Hälfte haben wir zu viele Chancen liegen gelassen, und dann entwickelt sich ein typisches Pokalspiel“, sagte 08-Trainer Uwe Fausel.

Kein Klassenunterschied

Denn ab Mitte der ersten Hälfte kamen auch die Remseckerinnen besser ins Spiel. Ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams war nicht zu erkennen. Vor allem über die offensiven Außenspielerinnen Doriane Kamdem Mabou und Lena Hasert sorgte der Bezirksliga-Tabellenführer immer wieder für Wirbel. Allerdings brachten sie das 08-Tor dabei nicht ernsthaft in Gefahr, und die Abschlüsse stellten für Janine Brinnig im Bissinger Gehäuse keine großen Probleme dar.

Im zweiten Durchgang begegneten sich beide Teams weiter auf Augenhöhe. „Wir waren schon etwas überrascht, dass Remseck so gut mitgespielt hat“, gestand Fausel. Doch nach einer Stunde ge­riet der FC etwas in Bedrängnis. Bei einem Pressschlag im Mittelfeld verletzte sich Laura Scholz, die großen Anteil an der stabilen Defensive des Außenseiters hatte, am Knie und konnte nicht weiterspielen. Allerdings brachte Trainer Kim Hubl nicht direkt eine neue Spielerin, sondern sein Team spielte mehrere Minuten in Unterzahl. Das nutzten die Bruchwald-Frauen in der 68. Minute zum Führungstreffer. Marie Claire Fischer passte von rechts zu Sabrina Wamsler, die am Elfmeterpunkt völlig freistand und zum 1:0 einschoss. Mit der Führung im Rücken boten sich 08 einige gute Kontergelegenheiten. In der 86. Minute zog Janina Fernandez Sanchez nach einem langen Ball aus vollem Lauf aus 16 Metern direkt ab und traf den linken Pfosten. Beim Abstauber von Fischer war Kohles zur Stelle. Im direkten Gegenzug lief Isabel Janischowsky allein durchs Mittelfeld und traf aus 14 Metern ins lange Eck.

Janischowsky vergibt Strafstoß

Durch den etwas überraschenden, aber nicht unverdienten Ausgleich ging es in die Verlängerung. Dort setzten beide Teams bei immer stärker werdendem Regen nur noch wenige Akzente nach vorne. Eine Ausnahme war die 101. Minute: Brinnig konnte einen Schuss von Hasert, nach einem Angriff über die linke Seite, nur nach vorne abwehren und kam dann gegen die nachsetzende Mabou zu spät. Korrekterweise entschied Schiedsrichterin Vanessa Puglisi (Löchgau) auf Elfmeter. Doch Brinnig machte ihren Fehler wieder gut und parierte den Schuss von Janischowsky.

Anschließend verlagerte sich das Spiele wieder vermehrt ins Mittelfeld. In der 119. Minute spielte 08 noch einmal konsequent nach vorne. Fernandez Sanchez flankte in die Mitte, wo Kohles den Ball nicht entscheidend klären konnte. Katalin Manz stand richtig und staubte zum 2:1 ab. Der Rest war Bissinger Jubel, denn kurz darauf war Schluss. „Der Sieg war zwar glücklich, aber trotzdem verdient. Am Ende ist es egal, wie er zustande gekommen ist“, sagte Fausel, der anschließend mit der Mannschaft und vielen Angehörigen am heimischen Bruchwald die Titelverteidigung feierte.

FSV 08 Bissingen: Brinnig – Kellner, Wamsler, Bott, Korzer – Fischer, Sanchez (59. Thömmes), Ishaq, Fernandez Sanchez – Manz, Arlotta (76. Pfeiffer).