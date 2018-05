Frauenfußball Junges Team auf dem Weg zurück in die Regionenliga

Von Simon David

Die Fußballdamen des Sportbunds Asperg stehen kurz vor der Rückkehr in die Regionenliga. Drei Spiele vor Saisonschluss belegen sie Platz zwei in der Bezirksliga. Der Relegationsplatz ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Platz eins und der damit verbundene direkte Aufstieg ist aber ebenso noch möglich. Damit wäre der Abstieg aus dem Vorjahr nur ein Betriebsunfall gewesen. Acht Jahre hatten sich die Aspergerinnen zuvor in der Regionenliga gehalten.

„Wir wollen uns dort auch wieder etablieren“, sagt Klaus Gailing, der aktuell sowohl der Herren- als auch der Damenabteilung der SB-Fußballer vorsteht. Seit 50 Jahren ist der 62-Jährige aktiver Fußballer und erlebte die Geschichte des Sportbundes von Beginn an hautnah mit. 1975 wurde der Verein von Leichtathleten gegründet, vier Jahre später entstand die Fußballabteilung. „Wir sind damit, was den Herrenfußball angeht ein sehr junger Verein. Nach uns gab es nur wenige Neugründungen“, betont Gailing.

1997 begann man in Asperg mit dem Mädchenfußball, ein Jahr später nahm bereits eine Frauenmannschaft am Spielbetrieb teil. „Bewusst haben wir uns dafür entschieden, eine eigenständige Damenfußballabteilung zu gründen, die gleichberechtigt neben der Herrenabteilung existiert“, berichtet der Abteilungsleiter. Etwa die Hälfte der 150 Mitglieder im Fußballbereich gehören der Damenabteilung an. Besonders bei den Jugendlichen sind die Asperger gut aufgestellt. „Über lange Jahre waren wir die einzige Frauenfußballabteilung im näheren Umkreis, in der es Mannschaften in allen Altersklassen gab. Derzeit stellen wir aber leider kein C-Jugend-Team“, bedauert Gailing.

Der Weggang mehrerer Spielerinnen führte dazu, dass keine Mannschaft mehr gebildet werden konnte. Dabei setzt man beim SB Asperg gerade auf die Nachwuchsarbeit. „Die gesellschaftliche Funktion des Fußballs ist nicht zu unterschätzen. Man muss Teamgeist entwickeln, um erfolgreich zu sein. Außerdem lernt man Anstand und auch, mit Niederlagen umzugehen. Außerdem gewinnt man jede Menge Freunde“, sagt Gailing. So sei es bedauerlich, dass immer mehr Jugendliche keinen Sport betreiben. Über den Zuspruch gerade im Mädchenbereich freuen sich die Asperger deshalb sehr. In früheren Jahren waren die Nachwuchstalente besonders bei Hallenturnieren sehr erfolgreich. Auch einige Auswahlspielerinnen stellte der Sportbund einst. Auch wenn nicht alle den Sprung in den Aktivenbereich schaffen und es vereinzelt Spielerinnen gibt, die zu höherklassigen Vereinen wechseln, hält ein Großteil der Mitglieder dem Verein die Treue. 85 bis 90 Prozent der Spielerinnen der ersten Mannschaft sind Eigengewächse. Das verwundert nicht, immerhin unternehmen Jugendliche wie Aktive viel miteinander. Ausflüge, Grillabende und sportliche Aktivitäten schweißen die Teams zusammen. „Der Verein bietet die Atmosphäre, sich wohlzufühlen“, berichtet Klaus Gailing, dem das Engagement für den Sportbund viel bedeutet: „Meine Frau muss manchmal darunter leiden. So haben wir zum Beispiel unseren Urlaub verschoben, weil wir ja eventuell in die Aufstiegsrelegation müssen. Da will ich auf jeden Fall dabei sein.“

Vielleicht reicht es aber auch noch für den direkten Aufstieg. Das mit durchschnittlich 20,6 Jahren noch sehr junge Team erwartet an diesem Sonntag den drittplatzierten TSV Ottmarsheim zu Hause. Durch den verletzungsbedingten Ausfall gleich dreier wichtiger Spielerinnen wird es nicht einfach, doch werden die SB-Damen alles daran setzen, den Aufstieg zu schaffen. Ob als Bezirksliga-Meister oder über den Umweg der Relegation.

Jubiläumsspiel in Planung

Für das kommende Jahr haben die Asperger Fußballer etwas Besonderes geplant: 2019 wird die Herrenfußballabteilung 40 Jahre alt. Dann soll es ein Einlagespiel zwischen dem SGV Freiberg und dem FSV 08 Bissingen geben. Die Freiberger haben bereits zugesagt. Außerdem plant die Herrenmannschaft des SB ein Spiel gegen den TSV Grünbühl, die Frauen werden gegen die Biegelkicker Erdmannhausen antreten.