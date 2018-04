Fußball Jetzt ist sogar Platz eins noch drin

Löchgau / Jan Fedra

Glück gehabt, FV Löchgau. Gegen das Tabellenschlusslicht der Fußball-Landesliga SV Leingarten setzte sich der Zweitplatzierte dank eines Treffers von Tim Schwara kurz vor Ende der Partie mit 2:1 durch. In einem schwachen Spiel gingen die eigentlich nur auf die Abwehrarbeit fokussierten Gäste völlig überraschend in Führung. Der wenig überzeugende FVL kam zurück und gewann wieder einmal mit nur einem Tor Unterschied. Im parallel stattfindenden Spitzenspiel siegte die Spvgg Gröningen-Satteldorf mit 3:2 gegen den Spitzenreiter SV Breuningsweiler. Dadurch rücken die drei Teams an der Spitze des Tableaus enger zusammen, der FV Löchgau rangiert mit fünf Punkten Rückstand nach ganz oben auf Platz zwei.

„Es lief so, wie es manchmal passiert: Nach einem groben Fehler von uns macht Leingarten mit der ersten Chance das Tor. Insgesamt bin ich alles andere als zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Dass wir am Ende viel Kampf gezeigt haben, spricht zusammen mit unserer deutlich besseren Spielanlage für einen dennoch verdienten Sieg“, analysierte Löchgaus Trainer Thomas Herbst.

Die Gäste machten vom Start weg klar, was ihr Ziel war: Sehr tief stehend zu verhindern, dass der FVL mit Tempo in die Gefahrenzone spielt. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde köpfte der defensiv überragende Tom Kühnle eine Ecke von Salvatore Langella zum vermeintlichen 1:0 ins Gäste-Tor. Schiedsrichter Jonathan Bauer entschied auf Abseits, übersah dabei aber zwei Leingartener auf der Torlinie – eine Fehlentscheidung. Den Löchgauern fehlte es an Bewegung, der Herbst-Elf fiel immer weniger ein. Zwar sorgte Cahit Gündüzalp mit seinem flachen Linksschuss für Gefahr, der Pfosten stand dem Führungstreffer durch den einmal mehr engagierten Außenspieler in der 49. Minute aber im Weg.

Rückstand nach Fehlpass

Auf der anderen Seite schlug der Tabellenletzte nach einem katastrophalen Fehlpass von Pascal Wolter eiskalt zu: Unter Bedrängnis bediente der Löchgauer Mittelfeldspieler unfreiwillig Yannick Titzmann, der auf Jan-Hendrik Hoyer querlegte. Der einzige Stürmer der Gäste schob aus dem Nichts zur SV-Führung ein (51.).

In der 67. Minute überspielte Kühnle die Hintermannschaft der Gäste mit einem Löchgau-untypischen Lupfer – Wolter spitzelte den Ball im Strafraum über seinen Gegenspieler und verwertete seine eigene Vorlage volley zum 1:1-Ausgleich. Nach dem dritten Aluminiumtreffer des FVL erzielte Schwara den Siegtreffer drei Minuten vor Schluss und rettete drei Punkte.