Fußball In Unterzahl beinahe noch zum Sieg

Würzburg / cp

Da wäre der SG Sonnenhof im letzten Auswärtsspiel der laufenden Sason in der Dritten Liga bei den Kickers Würzburg in Unterzahl beinahe noch ein Dreier gelungen. Der Schuss von Saliou Sané prallte aber in der 87. Minute an den Pfosten des Würzburger Tores. Damit blieben die Gastgeber auch im zwölften Heimspiel in Serie ungeschlagen.

In der 31. Minute hatte Sané noch mehr Glück gehabt. Da traf er aus fünf Metern Entfernung aus spitzem Winkel zum 1:1-Ausgleich. Auch da waren die Großaspacher bereits in Unterzahl. Die aufregendsten Szenen der Partie spielten sich in der Anfangsphase ab. Da ging es hoch her. Großaspachs Pascal Sohm musste nach wenigen Sekunden wegen einer Verletzung behandelt werden, hielt bis zur 21. Minute durch und machte dann Platz für Sebastian Schiek. Die beiden werden die SG Sonnenhof zum Saisonende ebenso verlassen wie Joseph-Claude Gyau und Kapitän Daniel Hägele, die in Würzburg verletzungsbedingt fehlten. Sohm kickt künftig wahrscheinlich für den Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern, Schiek für den SC Fortuna Köln.

Nach nur fünf Minuten jubelten die Kickers, denn der Ball lag im Tor der SGS. Getroffen hatte Orhan Ademi. Nur wenig später hatte Großaspach einen Mann weniger auf dem Feld, weil Julian Leist den Torschützen Ademi vor dem Strafraum gefoult hatte und Schiedsrichter Tim-Julian Skorczyk die Rote Karte gegen den Großaspacher Abwehrchef zückte. Er fehlt im letzten Hiemspiel am Samstag gegen den SC Preußen Münster ebenso wie Sané, der seine fünfte Gelbe Karte erhielt.

Beide Keeper halten stark

In Unterzahl hatten die Gäste Glück, dass Würzburg die eine oder andere Chance ungenutzt ließ. Überraschend glich die SG Sonnenhof dann aus. Schieks Flanke legte Makana Baku maßgerecht für Sané auf. Wenig später konnte Kickers-Keeper Patrick Drewes in höchster Not noch vor dem durchgestarteten Baku klären (34.). Vor dem Pausenpfiff lief Ademi nochmal alleine auf den Kasten der Gäste zu, scheiterte aber an SG-Schlussmann Kevin Broll (45.). Direkt nach der Pause durften sich die Würzburger erneut bei ihrem Keeper bedanken, dass es weiter 1:1 stand. Erst hatte Drewes einen Kopfball von Schiek pariert, dann hielt er auch den Nachschuss von Sané (48.). Die Kickers machten wenig aus ihrer Überzahl. Ademi (73.) und Kai Wagner (78.) scheiterten bei zwei der wenigen Offensivaktionen mit ihren Schüssen an Broll. Der Torwart rettete auch kurz vor Schluss noch gegen Ademi und sicherte seinem Team einen verdienten Punkt.