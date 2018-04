Fußball Im Schongang zum Pflichtsieg

Freiberg / Andreas Eberle

Die Oberliga-Fußballer des SGV Freiberg hätten am Samstag noch viel mehr für ihr Torverhältnis machen können. Ein zweistelliges Resultat gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSG Weinheim wäre angesichts einer Fülle hochkarätiger Chancen gerade in der ersten Hälfte locker drin gewesen. Am Ende musste sich die Wasen-Elf aber mit einem 5:2-Heimerfolg begnügen. Der SGV verdrängte den Lokalrivalen FSV 08 Bissingen auf den vierten Platz und ist nun Dritter hinter dem designierten Meister TSG Balingen und dem FC 08 Villingen. Bei der Generalprobe für das WFV-Pokal-Halbfinale am Mittwoch (17.30 Uhr) im Wasenstadion gegen den SSV Ulm 1846 aus der Regionalliga Südwest rissen sich die Freiberger allerdings keine Beine aus. „Wir haben dem SGV den großen Gefallen getan, ihn heute vor dem Ulm-Spiel nicht allzu sehr zu fordern“, sagte Weinheims Coach Christian Schmitt.

Schon nach 20 Minuten hätte es bereits 5:0 oder 6:0 für die Elf von Trainer Ramon Gehrmann stehen können, wenn nicht sogar müssen. Ein Schlenzer von Hakan Kutlu verfehlte knapp das Tor, Spetim Muzliukaj schoss einmal am leeren Tor vorbei und dann drüber, und zweimal parierte TSG-Schlussmann Levent Cetin gegen Marcel Sökler. Der Top-Torjäger der Liga brachte immerhin einmal die Kugel ins Netz: Muzliukaj köpfte eine Ecke von Thomas Gentner Richtung Tor, und Sökler verlängerte ebenfalls per Kopf zum 1:0 ins Netz (3.).

Die vogelwild agierende Weinheimer Abwehr war dem Ansturm des SGV kaum gewachsen, und so mussten die Nordbadener froh darüber sein, dass es bis zur 32. Minute dauerte, ehe der Favorit nachlegte: Nach einer Hereingabe von Gentner scheiterte Muzliukaj im ersten Versuch am glänzend reagierenden Cetin, der Nachschuss aber saß. Und in der 40. Minute war dann Kutlu an der Reihe und schob den Ball cool an Cetin vorbei zum 3:0 ins Tor. Die Vorarbeit hatte diesmal Sven Schimmel mit einem Pass in den Rücken der TSG-Abwehr geliefert. Der Gästekeeper, bis dato Weinheims Bester, gab danach verletzt auf und räumte den Platz zwischen den Pfosten für Ersatzmann Deniz Yetkin.

In der zweiten Hälfte legte Freiberg den Schongang ein, wahrscheinlich mit Blick auf den Pokalknüller am Mittwoch gegen Ulm. Allzu pomadig traten die Wasen-Kicker nun auf. „Wir wurden von einem überheblichen Gegner jederzeit im Spiel gehalten“, sagte Gästetrainer Schmitt später und sprach von Arroganz. Sein Freiberger Kollege Gehrmann pflichtete ihm bei und war entsprechend sauer über seine Mannschaft. „Es ist ein schmaler Grat zwischen weniger zu machen und trotzdem zu gewinnen und arrogant aufzutreten. So ein Auftritt ist unserer Mannschaft nicht würdig“, schimpfte der Fußball-Lehrer.

Sökler erhöht Torkonto auf 26

Mit der ersten ernstzunehmenden Chance verkürzte das Schlusslicht auf 1:3 – der zur Pause eingewechselte Yigzaw Tesfagaber traf nach einem Fehlpass von Marco Pischorn mit einem Schlenzer (54.). Beim SGV war die Luft raus, und das Duell plätscherte seinem Ende entgegen – bis der von Patrick Fossi freigespielte Sökler Torhüter Yetkin austanzte und zum 4:1 einschoss (76.). Die Antwort lieferte zwei Minuten später TSG-Kapitän Abdullah Köse, der SGV-Keeper Pascal Nagel aus der Distanz überwand. Den Schlusspunkt setzte Sökler nach Kutlus uneigennütziger Vorarbeit zum 5:2 – sein bereits 26. Saisontreffer (87.). Zumindest ein SGV-Kicker hatte am Samstag also seine Torpflicht mit der Note „gut“ erfüllt.