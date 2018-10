Fußball Hollenbach bestraft ineffektive Löchgauer

Von Jan Fedra

Der FV Löchgau hat am Samstag die dritte Heimniederlage in der Fußball-Verbandsliga nacheinander kassiert. Das 0:3 gegen den FSV Hollenbach war besonders ärgerlich, weil der Aufsteiger in der ersten Hälfte auf Augenhöhe mit einem der ligaweiten Topteams agierte. Den Unterschied zwischen den Gästen und der Elf von Thomas Herbst machte die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Hollenbach spielte mit einer 1:0-Führung (52.) im Rücken seine Konter in der Schlussphase gut zu Ende und traf noch zwei weitere Male. Die Gastgeber dagegen nutzten ihre guten Gelegenheiten nicht. So rutscht der FVL tiefer in die Abstiegsregion, zehn Punkte bedeuten Rang 13. Hollenbach schafft den Anschluss ans Spitzentrio und rangiert mit 16 Zählern auf Platz 4.

„Entscheidend war, dass das 1:0 für Hollenbach fällt. Umgekehrt wäre es auch für Hollenbach schwer geworden, wenn wir mit 1:0 in Führung gegangen wären“, sagte FVL-Trainer Herbst nach der ausgeglichenen Partie. Weil seiner Mannschaft immer wieder die Coolness vor dem Tor

abgeht, zog der Löchgauer Coach den Gegner um Acht-Tore-Stürmer Fabian Czaker als Vorbild heran: „Das Spiel entscheidet, wer die Tore macht – und da hat Hollenbach uns gezeigt, wie man das effektiv zu Ende spielt.“

FSV-Coach Martin Kleinschrodt erklärte: „Wir haben das hinten gut gemacht. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams Chancen. In der zweiten Hälfte haben wir den Druck erhöht, damit ist Löchgau nicht mehr klargekommen“, so Kleinschrodt, der mit seinem Team voller Vertragsamateure unter die Top fünf der Liga will.

Vor 150 Zuschauern lief für die Roten die gleiche Startelf wie vergangene Woche in Neckarrems auf, auch die taktische Marschroute war dieselbe: Der FVL wartete geduldig, bis Hollenbach im Aufbauspiel die Mittellinie überquerte und lief die Gegner dann konsequent an. Aus einem Ballgewinn in der achten Minute resultierte nach Pass von Tom Kühnle die erste Löchgauer Gelegenheit. Pascal Wolter blieb unter Bedrängnis am Ball, sein Linksschuss aus elf Metern entschärfte Philipp Hörner im FSV-Tor aber. In der Folge griff die Taktik der Herbst-Schützlinge immer besser. Hollenbach fehlte es an Geschwindigkeit im Aufbauspiel, und auch in den Zweikämpfen waren die Platzherren präsenter. Die Gäste verzeichneten nur eine Großchance – die hätte allerdings die Führung für die Hohenloher bedeuten müssen. Torjäger Czaker steckte am Strafraum im richtigen Moment auf Marius Uhl durch, der aber aus acht Metern am gut reagierenden FVL-Keeper Markus Brasch scheiterte.

Danach kontrollierte der Aufsteiger wieder das Geschehen. Michael Mariolas nach einer Ecke (21.) und Fabian Gurth (30.) brachten den Ball aus aussichtsreichen Positionen jedoch nicht im FSV-Tor unter. Anders die Gäste nach der Pause: Aus einem Gerangel nach einem Eckball in der 52. Minute heraus stocherte Manuel Hofmann den Ball über die Linie. „Wenn der Spieler den Ball nur deswegen im Sechzehner behauptet, dann muss der Schiedsrichter das abpfeifen“, kommentierte Herbst ein vermeintliches Handspiel. Danach kam Löchgau gegen tiefer stehende Hollenbacher zu keiner nennenswerten Gelegenheit mehr. Stattdessen konterte der FSV noch zweimal erfolgreich: In der 85. Minute bediente Lorenz Minder den eingewechselten Torben Götz. Und in der Nachspielzeit schloss Jan Schieferdecker nach Vorlage von Götz zum 0:3-Endstand ab.