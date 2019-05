Auf dem Weg zur Vizemeisterschaft in der Kreisliga A 3 und ins erste Aufstiegsspiel zur Bezirksliga am 15. Juni gegen den ersten Nichtabsteiger der Bezirksliga stürmte der Tabellenzweite TASV Hessigheim auch die Walheimer Burg und gewann beim SV Walheim mit 4:1. Die Spvgg Besigheim trennte sich zwei Spieltage vor Saisonende von Spielertrainer Mihael Sabljo.

SV Walheim – TASV Hessigheim 1:4 (1:3).

Der TASV Hessigheim benötigt noch einen Punkt zur Teilnahme an der Relegation. Die und Platz zwei könnte schon am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Spvgg Bissingen perfekt gemacht werden.

Leicht machten es die kampfstarken Walheimer den Gästen nicht. Der SVW ging nach zehn Minuten durch Thomas Schneider in Führung. Der TASV gab jedoch innerhalb von einer Minute eine passende Antwort und glich durch Jerry Torres aus. Anschließend erzielte Torres zwei weitere Treffer (21./28.) und damit einen lupenreinen Hattrick. In der 13. Minute vergab Hessigheims Filippo Russo noch einen Foulelfmeter. In Halbzeit zwei lieferten sich beide Teams einen intensiven Kampf. Für den Endstand sorgte Raffaele Iannotti per Elfmeter in der Schlussphase (82.). Kurz vor Spielende sah Walheims Dominik Weigel die Rote Karte.

Spvgg Besigheim – TSV Nussdorf 1:2 (0:2)

Kaum noch Chancen auf Platz zwei besitzt der TSV Nussdorf angesichts der Stärke der Hessigheimer. Der Spvgg Besigheim droht nach der Heimniederlage die Relegation gegen den Vizemeister der Kreisliga B 7. Unmittelbar nach der Partie gegen Nussdorf trennten sich die Besigheimer von Spielertrainer Sabljo. In den letzten beiden Saisonspielen und einer möglichen Relegation kümmern sich Kapitän Marc Kaminski sowie die reaktivierten Spieler Alexander Haiber und Max Fellmeth um das Training und die Spielvorbereitung. Fellmeth stand gegen Nussdorf in der Startelf, dafür mussten Torjäger Kaminski und Ulas-Can Uysal verletzungsbedingt passen. Der Ausfall des torgefährlichen Duos wirkte sich nachteilig auf das Offensivspiel der Besigheimer aus.

Ciccarese trifft die Latte

Die Gastgeber hatten nach zwölf Minuten allerdings eine Riesenchance zur Führung, aber Massimiliano Ciccarese traf nach Vorlage von Pierluigi Isaia nur die Querlatte des Nussdorfer Tores. Zweimal verpasste auch Besigheims Konstatinos Michailidis das 1:0. Besser machten es die Gäste. Johannes Wizemann (38.) und Lukas Wizemann nutzten zwei Defensivschwächen der Spvgg aus und sorgten für eine 2:0-Führung der Gäste. Robin Mihojlovic im Besigheimer Tor verhinderte in der zweiten Halbzeit einen höheren Rückstand. In der 88. Minute gelang Michailidis noch der 1:2-Anschlusstreffer.

SV Illingen – VfL Gemmrigheim 5:4 (2:2)

„Diese Niederlage ist absolut unverdient, unser Einsatz wurde nicht belohnt“, sagte VfL-Coach Markus Lutz, und haderte mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen Siegfried Lustig, der am Ende je eine Gelb-Rote Karte sowie mehrere Gelbe Karten zückte. Bereits in der sechsten Minute brachte Chris Keller die Gastgeber in Führung, doch die Grün-Weißen ließen sich davon nicht beirren und kamen in der 20. Minute durch Kapitän Marcel Joos zum Ausgleich. In der 37. Minute brachte Joschka Heugel die Illinger erneut in Front, doch Mazlum Koyun sorgte nur vier Minuten später für den 2:2 Halbzeitstand. Die Gäste gingen in der 46. Minute durch Marcel Joos erneut in Führung. Diese währte allerdings nur kurz, denn in der 52. Minute erzielte Joschka Heugel den Ausgleich. Simon Mozer (62.) brachte die Grün-Weißen erneut in Front, doch Joschka Heugel sorgte nur drei Minuten später für das 4:4. Die Gäste hatten noch weitere Chancen, doch letztendlich war es Nick Heckele, der in der 85. Minute für den 5:4- Endstand ür den SVI sorgte.

SV Iptingen – TSV Häfnerhaslach 5:1 (1:0)

Die Gastgeber verbesserten sich durch den Heimerfolg auf einen Nichtabstiegsplatz. In den ersten 20 Minuten waren die Häfnerhaslacher das überlegene Team, sie vergaben aber die eine oder andere Führungschance. Mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz brachte Thorsten Dertinger die Gastgeber kurz vor dem Seitenwechsel in Führung. Mit einem Kopfball im Anschluss an einen Freistoß glich Marcel Scholz kurz nach Wiederanpfiff für den TSV aus.

Dann erwischte es die Gäste hart. Zuerst versenkte Axel Weeber einen Elfmeter zum 2:1 (50.), dann flog Sascha Bartholme nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Benjamin Rapp nach einem Solo (61.), Bastian Werthwein per Kopf (63.) und Alexander Huber (81.) schossen gegen dezimierte Häfnerhaslacher den klaren Sieg heraus.

SGM Sachsenheim – TSV Lomersheim 0:6 (0:4)

Der Meister machte kurzen Prozess und spielte seine Qualitäten aus. Die SGM Sachsenheim belegt nun den Relegationsplatz, weil der SV Iptingen vorbeigezogen ist. In der ersten Halbzeit wechselten sich bei Lomersheim Eros Schembri (3./28.) ud Sebastian Fischer (18./45.) beim Toreschießen bis zum 4:0 ab. Fredrick Thieme (57.) und nachdem der TSV einen gang zurückgeschaltet hatte, Michael Dorn (88.) erzielten die weiteren Tore.

FV Sönmez Spor Bietigheim – SGM Hohenhaslach/Freudental 4:3 (1:1)

Zweimal führte die SGM Hohenhaslach/Freudental, glich noch zum 3:3 und kassierte nach einer turbukenten zweiten Halbzeit in der 90. Minute noch den Treffer zum 3:4. Für den FV Sönmez kommt der Sieg allerdings zu spät, die Chancen auf den Relegationsplatz sind nur theoretisch. Arsim Susuri (29.), Philipp Gögel (65.) und Stefan Hellwig (81.) trafen für die Gäste, für Bietigheim waren Bekir Belkaya (32.), Cihan Bajrami (70.), Djan Ramzy Jeff (73.) und Laye Sargare (90.) erfolgreich.