Fußball Hessigheim patzt im Kampf um den Relegationsplatz

Hessigheim / bz

Die Spvgg Besigheim nahm in der Fußball-Kreisliga A 3 beim FV Sönmez Spor Bietigheim erfolgreich Revanche für die 4:7-Pleite aus der Hinrunde und setzte sich 7:3 durch. Die Besigheimer begannen in Metterzimmern druckvoll und führten nach 15 Minuten durch Tore von Sidar Tan (7.) und Marc Kaminski (14.) schon mit 2:0. Die Gastgeber verkürzten sechs Minuten später auf 1:2: Pierluigi Isaia hatte im Strafraum seinen Gegenspieler gefoult, Jusuf Kurkunc verwandelte den Elfmeter glücklich, da der Ball Gästekeeper Robin Mihojlovic über die Fäuste rutschte. Özkan Keles gelang mit einem Flachschuss das 2:2 (27.). Mit einem Heber über den herausstürzenden Sönmez-Torhüter Talip Bunsuz erzielte Kaminski das 2:3 (41.). Sönmez verlor wenig später Osman Bulut nach einer Tätlichkeit an Ousman Jammeh durch eine Rote Karte. Trotzdem gelang Keles in der Nachspielzeit per Freistoß noch das 3:3. Dank der Einwechslung von Spielertrainer Mihael Sabljo bestimmte die Spvgg in Überzahl die zweite Hälfte. Tan (56./68.), Kaminski per Freistoß (60.) und Isaia (82.) münzten die Überlegenheit in Tore um. Am Ende hieß es so 7:3 für Besigheim..

Der TASV Hessigheim trennte sich vom Tabellenletzten FV Kirchheim mit 3:3. Zwar bleibt das Team erster Verfolger auf den Relegationsplatz, die Chancen sind mit vier Punkten Rückstand bei vier verbleibenden Saisonspielen aber deutlich gesunken. Der TASV fand schlecht in die Partie. Bereits nach zwei Minuten sorgte FVK-Kapitän Konstantinos Michailidis für das 0:1. Nino Bellantoni glich wenig später aus (10.). Michailidis sorgte für die erneute Gästeführung (19.). Auch bei einer direkt verwandelten Ecke von Patrick Schwab zum 1:3 sah Hessigheims Defensive nicht gut aus (32.). Die einzige Chance zum Anschlusstreffer vor der Pause hatte Jan Reustle. Seine Direktabnahme krachte aber gegen den Pfosten.

Merkler verletzt sich schwer

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam der angeschlagene TASV-Kapitän Kevin Merkler in die in die Partie und drückte dem Spiel sofort seinen Stempel auf. Nur Sekunden nach Wiederbeginn fand er mit einem präzisen Seitenwechsel Jerry Torres, und dieser traf zum 2:3. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte ebenfalls Merkler: Sein Freistoß landete am Pfosten. Dann ein Schock für das Heimteam: Merkler flog nach einem Check an der Seitenlinie aus dem Spielfeld und verletzte sich schwer am Knie. Michele Carotenuto sah dafür die Gelb-Rot. Da der TASV bereits viermal gewechselt hatte, ging es mit Zehn gegen Zehn weiter. Den Freistoß schlug Torres in den Strafraum, und Mirko Merkler köpfte zum 3:3-Ausgleich ein (78.). Anschließend drängte der TASV vergebens auf den Siegtreffer.

Nach neun Gegentoren in der vorigen Woche gegen Besigheim fing sich der SV Hellas 94 Bietigheim beim TSV Enzweihingen sogar zehn Tore. Endstand war 10:1. Die Gäste waren in allen Punkten unterlegen. Enzweihingen lag bereits nach neun Minuten durch Treffer von Dolorjant Imeri und Lukas Strauß sowie einem verwandelten Strafstoß von Cihat Aytac mit 3:0 vorne. Bietigheim erzielte nach einer Ecke und einem Kopfball von Dodou Nije das 1:3 (36.). Im Zweikampf zuvor kam Aytac unglücklich auf und musste mit einem verstauchten Fußgelenk ins Krankenhaus. Maximilian Zech und Yannick Rähmer schossen die Gastgeber noch vor der Halbzeitpause mit 5:1 in Front. Auch nach dem Seitenwechsel machte Enzweihingen munter weiter. Zech baute mit zwei weiteren Toren sein Konto auf drei Treffer aus, ehe Strauß, Rähmer und der eingewechselte Rouven Schlingensief den zweistelligen Sieg komplettierten.

Der SV Illingen schlug den Abstiegskandidaten SKV Erligheim 1:0. Gegen den tiefstehenden Vorletzten aus Erligheim erspielten sich die Gastgeber in der ersten Hälfte nur wenige Chancen. Nach dem Seitenwechsel war vermehrt auch Illingens Schlussmann Marcel Lauser gefragt, der zwei Chancen des SKV in letzter Sekunde vereitelte. Auf der anderen Seite hatte Daniel Brenner eine Großchance, verzog den Ball jedoch deutlich. In der 70. Minute landete die Kugel dann aber doch im gegnerischen Netz: Ein Ball über die gegnerische Abwehr gelangte zu Tim Scheuermann, der den Ball uneigennützig nochmal quer auf Corrado legte, wo dieser freistehend nur noch einzuschieben brauchte.

Rückschlag für Bönnigheim

Der Drittletzte TSV Bönnigheim unterlag beim TSV Nussdorf mit 2:4. Die Gäste gingen in der 22. Minute nach einer Standardsituation in Führung. Thorsten Josenhans egalisierte das Ergebnis nach einer halben Stunde jedoch wieder. Der Mittelfeldspieler stand nach einem Eckball am langen Pfosten frei und köpfte den Ball zum 1:1-Halbzeitstand ein. Nach gut einer Stunde gelang Martin Styava die 2:1-Führung, der die Unordnung in der Bönnigheimer Hintermannschaft nutzte und aus dem Gewühl heraus den Ball ins Gästetor stocherte. Doch nur zehn Minuten später war die Nussdorfer Abwehr nach einer Standardsituation erneut unaufmerksam, bekam den Ball nicht geklärt, und Bönnigheim gelang der Ausgleich. In der 73. Minute stand Patrick Gebhardt nach einem Eckball frei am zweiten Pfosten und köpfte zur Nussdorfer 3:2-Führung ein. Diese baute Timo Bopp mit seinem Treffer nur zwei Minuten später zum 4:2-Endstand aus.

Der TSV Häfnerhaslach ging gegen den Meister SV Riet mit 1:7 unter. „Das war eines unserer besten Spiele, wenn nicht sogar das beste in dieser Saison“, sagte Gästetrainer. Hakan Atalay brachte die Gäste aus Riet mit zwei Treffern nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Front. Auch beim Treffer zum 3:0 in der 24. Minute war der Angreifer beteiligt, ließ mehrere Spieler aussteigen und legte auf den Torschützen David Jovanovic auf. Riet blieb weiter dominant. Ein Einwurf von links landete bei Spielertrainer Yilmaz, der mit der Picke das 4:0 erzielte (30.) Häfnerhaslach war nur einmal gefährlich. Nach einer Flanke stand Maik Kheim goldrichtig und erzielte das 1:4 (36.). Nach dem Seitenwechsel machte Riet genauso weiter wie in der ersten Hälfte. Yilmaz erhöhte auf 5:1 (56.). Die beiden letzten Tore schoss Atalay, der damit an sechs der sieben Rieter Treffern direkt beteiligt war (86./90.).

Mit einem 3:1 beim VfL Gemmrigheim hat der zweitplatzierte TSV Kleinglattbach hinter sich etwas Abstand im Kampf um den Relegationsrang geschaffen. Für die Gäste trafen Marcel Boch (26.), Marc Hahn (33.) und Julian Trostel (51.). Gemmrigheims Torjäger Marcel Joos gelang in der 82. Minute nur noch der Ehrentreffer.