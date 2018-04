Fußball Herbst schwärmt vom Gegner

Löchgau / jf

Die anstehende Landesliga-Aufgabe hat es für den FV Löchgau in sich: Mit dem Tabellensechsten SV Fellbach wartet am Samstag (15.30 Uhr) ein spielerisch starker Gegner, der sich derzeit in guter Form befindet, auf die Roten. Einem 3:1-Heimsieg gegen Ludwigsburg ließ der SVF am vergangenen Wochenende einen 6:1-Sieg beim Lokalrivalen TV Oeffingen folgen. Auch im Hinspiel gegen die Löchgauer überzeugte die Elf des ehemaligen Ludwigsburger Trainers Marco Fischer, der die Gastgeber noch bis zum Saisonende coacht. „Fellbach war die beste Mannschaft gegen die wir in der Hinrunde gespielt haben. Der SV hat richtig guten Fußball gezeigt – schnell und technisch sehr gut“, lobt FVL-Coach Thomas Herbst.

Dass die Roten dennoch mit 2:0 gewannen, lag vor allem an den passenden Momenten, an denen Pascal Wolter zuschlug. In der neunten Spielminute traf der Regisseur damals per Kopf nach einer Ecke, und kurz vor dem Abpfiff nahm der Mittelfeldmann mit seinem zweiten Tor dem Spiel die Spannung. „Das war genau der richtige Zeitpunkt. Am Ende gewannen wir 2:0 und es sah deutlich aus, aber ich erinnere mich, wie ich auf der Bank saß und dachte: ‚Da läuft der Ball richtig gut‘“, so Herbst. „Fellbach hat immer wieder Phasen, in denen sie richtig gute Spiele machen und gewinnen und dann folgen hin und wieder zwei Spiele, die sie verlieren.“

Unentschieden spielen – das kennt die Fischer-Truppe tatsächlich kaum. Elf Saisonsiegen stehen elf Niederlagen gegenüber, die Punkte teilen musste der SVF erst ein einziges Mal in dieser Saison. Die Abwehr zählt mit 28 Gegentreffern zu den besseren der Liga, auch wenn Löchgau in dieser Statistik nach wie vor nicht zu unterbieten ist (18 Gegentore). „Es gibt keinen Grund, warum man Fellbach unterschätzen sollte – wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Wie man gegen Leingarten gesehen hat: Wir gewinnen häufig nur mit einem Tor Unterschied und bekommen nichts geschenkt“, sagt Herbst. „Sobald wir ein paar Prozent weniger geben, wird es schwer für uns. Egal ob der Gegner Pflugfelden, Leingarten oder wie am Samstag Fellbach ist“, schwört der Trainer seine Mannschaft ein.

Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist der SV Salamander Kornwestheim. Bis auf fünf Punkte könnte das Salamander-Team auf den kommenden Gegner, die SG Stetten-Kleingartach, mit einem Sieg aufschließen. Anpfiff in der Bogenstraße ist um 15 Uhr.

07 muss zum Spitzenreiter

Ob sich die Elf des ehemaligen Kornwestheimer Trainers Markus Fendyk von seiner herben Pleite gegen den TSV Heimerdingen erholt hat, wird sich am Sonntag (15 Uhr) zeigen. Dann tritt der TV Pflugfelden beim SV Leingarten an. Nach der 0:6-Klatsche in Heimerdingen braucht der TVP dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Gleiches gilt auch für die Spvgg 07 Ludwigsburg, wenngleich die Aufgabe wesentlich schwieriger einzuschätzen ist als die des Stadtrivalen. Beim Tabellenführer SV Breuningsweiler versucht das Team des Trainergespanns Antonio Carneiro und Roman Kasiar am Sonntag (15.30 Uhr) dennoch, nach zwei sieglosen Partien wieder etwas mitzunehmen.