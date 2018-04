Fußball Großaspacher Schützenfest in Erfurt

Erfurt / Claus Pfitzer

Die SG Sonnenhof Großaspach hat sich in der Dritten Liga für das württembergische Pokal-Halbfinale am Mittwoch um 17.30 Uhr beim Verbandsligisten TSV Ilshofen mit einem konzentrierten und spielfreudigen Auftritt beim Tabellenletzten und Absteiger FC Rot-Weiß Erfurt eingestimmt. Am Ende stand ein souveräner 6:0-Sieg.

Noch keine Option für einen Einsatz war für SG-Trainer Sascha Hildmann Stürmer Joseph-Claude Gyau nach längerer Verletzungspause, dafür durfte Saliou Sané im Steigerwald-Stadion von Erfurt ein 18 Minuten dauerndes Comeback feiern. Wieder dabei nach seiner Sperre war Özgür Özdemir, der den Platz von Kai Gehring in der Innenverteidigung einnahm. Die Gäste erwischten einen optimalen Start und gingen durch Timo Röttger früh in Führung. Der Angreifer traf aus 15 Metern ins Rot-Weiß-Tor, nachdem ihm ein Erfurter Abwehrspieler den Ball unfreiwillig vorgelegt hatte. Sechs Minuten später hätte Röttger beinahe erneut zugeschlagen, doch diesmal war Erfurts Keeper Philipp Klewin zur Stelle. Der Torhüter stand danach noch zweimal im Fokus. Als Pascal Sohm frei auf ihn zustürmte, holte ihn Klewin von den Beinen. Für Schiedsrichter Nicolas Winter aus dem pfälzischen Scheibenhardt ein klarer Fall von Elfmeter. Yannick Thermann verwandelte den Strafstoß zum 2:0 (28.). Elf Minuten später war wieder Rot-Weiß-Keeper Klewin der Unglücksrabe. Ein Rückpass versprang ihm bei der Annahme. Der Versuch, den Ball am heranlaufenden Sebastian Bösel vorbei zu legen, misslang komplett. Der Großaspacher hielt den Fuß dazwischen und erzielte auf kuriose Weise das 0:3 (39.). Damit aber noch nicht genug an Toren in der ersten Halbzeit. Der schnelle Jeff-Denis Fehr schloss ein Solo mit einem Linksschuss aus 15 Metern zur 4:0-Halbzeiführung für die Gaste ab (42.).

Dreifachwechsel verpufft

Erfurts Trainer Stefan Emmerling reagierte zur Pause auf den desolaten ersten Durchgang seiner Elf mit einem Dreifachwechsel. Doch auch diese Maßnahme verpuffte. Mit einer gefühlvollen Flanke bereitete Fehr das Großaspacher 5:0 vor, Shqiprim Binakaj hatte im Erfurter Strafraum noch Zeit, sich den Ball für den Schuss ins lange Eck zurecht zu legen. Torschütze Nummer sechs bei den Gästen zum 6:0-Endstand war Makana Baku, der eine Flanke von Sohm mühelos verwertete (70.). Die Großaspacher attackierten weiter, ohne nochmals erfolgreich zu sein.

SG Sönnenhof Großaspach: Broll – Thermann, Leist, Özdemir (56. Gehring), Schiek – Binakaj, Bösel (72. Sané), Pelivan, Fehr – Röttger (60. Baku), Sohm.