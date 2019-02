Fußball Götz köpft Bissingen zum Pflichtsieg und auf Platz vier

Bissingen / Von Andreas Eberle

Sechs Punkte, zwei Zu-null-Siege gegen die beiden Aufsteiger TSV Ilshofen (3:0) und SV Linx (1:0), der Sprung in der Oberliga-Tabelle vom siebten Rang auf Platz vier – eigentlich könnte man von einem gelungenen Wiederauftakt des FSV 08 Bissingen nach der Winterpause sprechen. Wenn da nur nicht das leidige Thema Chancenverwertung wäre. Beim ersten Heimspiel seit 15 Wochen versemmelten die Nullachter gegen Linx beste Einschussmöglichkeiten im zweistelligen Bereich. So sah das 1:0 gegen den biederen Aufsteiger aus Südbaden am Samstag letztlich knapper aus, als es das Duell tatsächlich war.

Das Tor des Tages gelang Ale­xander Götz in der 27. Minute per Kopf. Dabei profitierte der Stürmer nicht nur von Simon Lindners perfekt getimten Maßflanke von links, sondern auch von der in dieser Szene recht sorglosen Linxer Deckung. Sie hatte den nicht gerade als Kopfball-Ungeheuer bekannten Götz unbeaufsichtigt gelassen.

08-Trainer Alfonso Garcia monierte später, dass seine Elf nicht „zwei, drei Tore“ bis zur Pause mehr erzielt habe. Doch mit mehr Knipserqualitäten wäre auch ein 5:0 nach 45 Minuten möglich gewesen. Ob der grippekranke und zudem noch an einer Schambein­entzündung leidende Kapitän Marius Kunde in der Disziplin Toreschießen effektiver gewesen wäre? Hypothetisch.

Abgesehen vom Abschluss spielten die Bissinger aber lange im Stil einer Spitzenmannschaft auf. Sie gingen aggressiv in die Zweikämpfe, kombinierten flüssig und setzten den Gegner mit schnellem Umschaltspiel unter Dauerdruck. Bereits nach 18 Minuten stand es nach Ecken 7:1 für die Heimelf. Angriff auf Angriff rollte auf den SVL-Kasten. Offensive Höhepunkte waren der 16-Meter-Volleyschuss von Lindner aus dem Hinterhalt, der erst an den Pfosten krachte und dann noch die Latte touchierte (40.). Auch Sebastian Gleißner war kurz vor der Pause nah dran am 2:0: Der Mittelfeldmann lief in Götz’ Hereingabe und verfehlte mit seinem noch abgefälschten Schuss knapp das Gästetor.

Die Linxer taten sich auf dem für sie ungewohnten Kunstrasen hingegen gerade im ersten Durchgang schwer. Sie waren fast ausschließlich mit Abwehraufgaben beschäftigt, leisteten sich viele Fehlpässe im Spielaufbau und blieben in der Offensive harmlos. Die einzige Ausnahme war beim Stand von 0:0 die Aktion in der 13. Minute, als Sinan Gülsoy nach Harry Fölls Ecke und einer Faustabwehr von 08-Keeper Sven Burkhardt aus 14 Metern abzog und das linke Tordreieck verpasste.

Tumult an der Bissinger Bank

Der erste Aufreger in der zweiten Hälfte hatte nichts mit dem Spiel zu tun: Nachdem Dennis Kopf seinen Gegenspieler Pascal Hemmerich ins Gestänge der Bissinger Bank befördert hatte, gerieten der Linxer Innenverteidiger und 08-Ersatzspieler Lukas Buck aneinander – und beiden Streithähnen zeigte Schiedsrichter Manuel Digeser nach dem Tumult die Gelbe Karte (50.).

Obwohl sich der Reutlingen-Bezwinger nun steigerte und besser mitspielte, hatte die Bruchwald-Elf weiter die hochkarätigeren Chancen. Gleich zweimal erwies sich der philippinische Nationalspieler Föll als Linxer Retter in der Not: Der in der Winterpause vom Nord-Regionalligisten VfL Oldenburg gekommene Rechtsverteidiger köpfte einen Kopfball von Hemmerich ebenso von der Torlinie (71.) wie in der Nachspielzeit einen Freistoß von Oskar Schmiedel.

Immerhin zwei halbwegs gefährliche Situationen beschworen auch die Gäste in der Endphase noch herauf: Einen 18-Meter- Schuss von Jean-Gabriel Dussot faustete Burkhardt zur Ecke (79.), und auch den Versuch des eingewechselten Sergej Barzewitsch aus dem Hinterhalt parierte der Bissinger Schlussmann sicher (80.). Der Ausgleich und ein Punktgewinn wären für den Tabellen-14. aus Linx freilich auch des Guten zu viel gewesen.