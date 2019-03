Fußball Glückliches Remis gegen Cottbus

Aspach / Jan Simecek

Nach einem Spiel, wie dem gegen Energie Cottbus, fühlt sich ein 0:0 wie ein Sieg an. Das war SG-Trainer Florian Schnorrenberg deutlich anzusehen. Einem halben Dutzend allerbester Gelegenheiten für die Niederlausitzer stand ein Kopfball von Jamil Dem ans Außennetz gegenüber. Der Dorfklub hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er im Kellerduell der Dritten Fußball-Liga mit drei oder vier Toren Unterschied verloren hätte.

Vielleicht wäre die Partie anders gelaufen, wenn die Gastgeber in zwei Szenen in der Anfangsphase mehr Glück gehabt hätten. In der neunten Minute hatten schon viele der Zuschauer auf der Haupttribüne jubelnd die Arme hochgerissen. Denn sie sahen nicht, dass der Kopfball von Dem nach einem Freistoß von Zlatko Janjic aus dem rechten Mittelfeld nur ans linke Außennetz gegangen war. Sie sahen nur das Netz wackeln. Der Freistoß war übrigens die einzige gelungene Offensivaktion von Janjic, der in den vergangenen Partien so immens wichtig für die SG war.

Fehlte in der ersten Szene nur ein bisschen Präzision, so durfte sich der Dorfklub in der 17. Minute eigentlich massiv bei Schiedsrichter Benedikt Kempkes (Thür) beschweren, dass es keinen Elfmeter gab. Denn als Timo Röttger gegen Torhüter Kevin Rauhut versuchte, eine Flanke zu erreichen, legte ihm der Cottbuser Schlussmann den Arm um den Hals und rang den Großaspacher Offensivmann so nieder. Dies war zwar erst in der Zeitlupe so richtig zu erkennen, aber schon in Normalgeschwindigkeit sah die Szene nicht sauber aus, und Röttger beschwerte sich zu Recht. Da außer von ihm aber kaum Proteste kamen, sah sich der Unparteiische vielleicht auch nicht genug unter Druck, diese sicherlich schwierige Entscheidung mutig zu fällen. Hier rächte sich wohl, dass gefühlt die Hälfte der offiziell 1567 Zuschauer aus Cottbus und somit kaum Druck von den Rängen der 10 000 Zuschauer fassenden Mechatronik-Arena kam.

Aber ohnehin ist das alles nur Spekulation. Tatsache ist, dass Cottbus von Anfang an besser den Vorwärtsgang fand. Nur in der Viertelstunde nach dem vermeintlichen Strafstoß waren die Gastgeber einigermaßen gleichwertig. Danach entwickelte sich bis zur Pause eine Art Privatfehde zwischen SG-Torhüter Kevin Broll und dem ehemaligen Freiberger Streli Mamba. In der 35. Minute hatte der in Göppingen geborene Stürmer mit kongolesischen Wurzeln die wahrscheinlich dickste Gelegenheit des ganzen Spiels, doch nach einem Querschläger von Luke Hemmerich scheiterte er aus zwei Metern am linken Fuß von Broll. Vier Minuten später legte Mamba für Fabio Viteritti auf, doch auch der fand aus sechs Metern seinen Meister in Broll. In der 41. Minute bekam Mamba den Ball von Janjic in den Lauf gespielt, war über halbrechts frei durch, und wieder war der Schlussmann mit einer Fußabwehr zur Stelle. Und als ob Broll sich einen Fußballmagneten in den Kickschuh gepackt hätte, scheiterte der Cottbuser Angreifer mit dem Pausenpfiff nach einer Ecke noch einmal flach vom Torraum aus völlig unbedrängt am Torhüter.

In der zweiten Hälfte war der Druck von Energie Cottbus weiter hoch, doch die Chancen deutlich seltener. Zweimal kam es allerdings noch zum Duell Mamba gegen Broll. Beide Male musste der SG-Torwart aber letztlich nicht eingreifen. In der 80. Minute drückte der Cottbuser Julian Leist leicht weg, verzog dann knapp rechts. In der 90. Minute versuchte er es noch einmal vom rechten Strafraumeck, und der Schuss sprang durch einen Platzfehler über Brolls Hand ins Toraus. „Wir haben uns für das gesamte Spiel eigentlich ganz andere Dinge vorgenommen“, zeigte sich Schnorrenberg erleichtert, als der eine Punkt am Ende gesichert war.