Fußball Glück zwingen und Abstand verkürzen

Oberriexingen / Simon David

Mit dem Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga gegen die Spvgg 07 Ludwigsburg (Sonntag, 14 Uhr) endet für die SGM Riexngen die Winterpause. Aktuell belegt das Team von Karl Macionczyk mit 14 Punkten Platz 16. Die Ludwigsburger haben vier Zähler mehr und belegen mit Rang 13 einen Nichtabstiegsplatz. „Wir sind sehr motiviert und wollen mit einem Sieg den Abstand auf die Nichtabstiegszone verkürzen“, betont Maconczyk. Ein engagierter Auftritt wird auch nötig sein, um die Punkte daheim zu behalten, denn am Sonntag fehlen neben dem verletzten Patrick Schüle auch mehrere Akteure, die sich noch im Urlaub befinden. Darunter Torjäger Benjamin Langhans sowie Nils Gutscher und Yannik Wohlfahrt. Der Zusammenhalt in der Mannschaft wurde bereits mehrfach von Macionczyk gelobt. Durch einen geschlossenes Auftreten kann de SGM die Ausfälle eventuell kompensieren. Der Gegner ist schwer einzuschätzen, da der Landesliga-Absteiger aus Ludwigsburg bislang sehr unterschiedliche Auftritte zeigte. „07 ist eine Wundertüte mit vielen individuellen Stärken. Wir wollen das Quäntchen Glück erzwingen“, sagt Karl Macionczyk. Das Hinspiel verlor de SGM nach 2:0-Führung noch mit 2:4.

Mit Interesse werden die Riexinger auch den Ausgang des anderen Nachholspiels zwischen dem SV Riet und dem SV Perouse verfolgen. Der SV Riet steckt als 15. Ebenfalls in Abstiegsnöten. Nach gutem Beginn gerieten die Rieter durch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle zunehmend in Schwierigkeiten. Bis auf David Jovanovic steht Spielertrainer Björn Kachel zum Start in die Restrückrunde ein kompletter Kader zur Verfügung. Dem gehören die beiden Winter-Neuzugänge Cihat Aytac und Marcel Rähmer an. Vor allem auf die Torjägerqualitäten eines Hakan Atalay setzt der Aufsteiger.

Die übrigen Mannschaften der Bezitrksliga greifen am Wochenende 2./3. März ins Geschehen ein. Der SV Kornwestheim führt die Tabelle mit 45 Zählern souverän an, Platz zwei belegt der NK Croatia Bietigheim (37), zwei Punkte dahinter folgt der FSV 08 Bissingen II auf Rang drei.

Nochmals Testspiele

Bevor es in ihren Spielklassen ebenfalls weitergeht, testen an diesem Wochenende auch die Landes- und Verbandsligisten nochmals. Der FV Löchgau spielt am Samstag um 15.30 Uhr bei der SV Böblingen, zu einem direkten Verbandsligaduell kommt es am Samstag ab 14 Uhr zwischen der SKV Rutesheim und dem VfB Neckarrems. Der SV Germania Bietigheim hat am Sonntag um 12 Uhr den A-Ligisten TSV Benningen zu Gast.