Fußball Gino Russo gelingt Hattrick nach 0:3-Rückstand

Bietigheim-Bissingen / sd

Eine gute Stunde lang sah es im Bezirksliga-Derby zwischen dem FSV 08 Bissingen II und dem Tabellenzweiten NK Croatia Bietigheim nach einer Überraschung aus. Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit sehr ansprechenden Leistung führten die Nullachter nach 50 Minuten mit 3:0. Am Ende jubelten jedoch die Bietigheimer, die in den ersten 45 Minuten nur ein einziges echtes Lebenszeichen gesendet hatten: In der 23. Minute verfehlte Renzo Radinas Schuss aus 22 Metern das Bissinger Tor nur um Zentimeter.

Von dieser Möglichkeit abgesehen agierte Croatia recht ideen­los und kam gegen die kompakt stehende Defensive der Gastgeber kaum zu nennenswerten Aktionen. Die Bissinger spielten dagegen forsch auf und hatten früh erste Möglichkeiten durch Mario Teutsch und Björn Rothkopf. In der 14. Minute war es dann aber Nico Antoni, der seine Mannschaft durch einen Freistoß mit 1:0 in Führung brachte. Die Bietigheimer Abwehr machte dabei keine gute Figur. Die Defensivabteilung verließ sich beim Schuss aufs kurze Toreck wohl zu sehr auf Keeper Athanasios Papakonstantinou, der den Ball aber nicht unter Kontrolle brachte. Vier Minuten später erhöhte Mario Teutsch nach einem Sprint auf 2:0. Bereits vor dem Halbzeitpfiff hätten die Gastgeber das Ergebnis deutlicher gestalten können, doch sowohl Maurizio Macorig als auch Kristof Grünenwald scheiterten knapp. So dauerte es bis zur 50. Minute, ehe Steven-Christos Cracknell das 3:0 erzielte. Die weit aufgerückte Bietigheimer Abwehr eröffnete Cracknell weite Räume, aus zehn Metern musste er Papakonstantinou nur noch überlupfen.

Gashi trifft per Elfmeter

Ab der 60. Minute wendete sich jedoch das Blatt. Ermal Gashi verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:3. Neun Minuten später verkürzte der eingewechselte Gino Russo auf 2:3, als er einen Konter aus 13 Metern erfolgreich abschloss. Die zuvor so souverän wirkenden Bissinger kamen nun kaum noch zu zwingenden Aktionen, sondern sahen sich weiteren Angriffen der Bietigheimer konfrontiert. Noch hielt FSV-Torhüter Leon Buchholz die Führung seiner Mannschaft mit guten Paraden fest. In der 81. Minute musste er jedoch hinter sich greifen. Kresimir Trepsic hatte den Ball auf Russo durchgesteckt, der aus zehn Metern zum 3:3 vollendete. Drei Minuten später brachte Russo, der unter der Woche krankheitsbedingt nicht hatte trainieren können, die Gäste mit seinem dritten Treffer zum 4:3 in Führung. Im ersten Versuch war er noch an Buchholz gescheitert, der Nachschuss landete aber schließlich im Netz.

Durch die Niederlage rutschten die Nullachter auf den elften Tabellenplatz ab, während Croatia Bietigheim seine Chancen auf den Aufstieg wahrte. „Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Wir haben zu viele Fehler gemacht und damit den Gegner stark gemacht“, meinte Adam Adamos. „Wenn man 3:0 führt, darf man nicht mehr verlieren“, so der Bissinger Trainer, dem die Niederlage sichtlich zu schaffen machte. Bei Croatia Bietigheim war der Jubel dagegen groß. „Im Fußball ist alles möglich, wenn die Einstellung stimmt“, betonte Trainer George Carter. „Beim 0:1 und 0:3 haben wir klare Fehler gemacht, diese Tore dürfen wir so nicht bekommen. Was meine Mannschaft dann aber in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, war überragend“, meint er.