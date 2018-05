Fußball Germania vor dem nächsten Schritt

Von Simon David

Über viele Wochen hinweg lieferten sich der SV Germania Bietigheim, NK Croatia Bietigheim und der FC Marbach einen spannenden Dreikampf in der Fußball-Bezirksliga Enz/ Murr. An diesem Wochenende könnte nun die Vorentscheidung in der Aufstiegsfrage fallen. Rechnerisch könnte der SV Germania Bietigheim an diesem 27. Spieltag die Meisterschaft klar machen. Dazu müsste der Tabellenführer das Spitzenspiel gegen den FC Marbach gewinnen, während Croatia gleichzeitig beim TV Aldingen verliert.

Aktuell hat der SV Germania Bietigheim, der sin Nachholspiel beim TSV Schwieberdingen mit 5:3 gewann, vier Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Der Begegnung gegen den FC Marbach (Sonntag, 15 Uhr) blicken Mannschaft und Trainer erwartungsfroh entgegen. Das Hinspiel in Marbach gewannen die Bietigheimer mit 2:1. „Der Schlüssel zum Erfolg gegen die offensivstarken Marbacher wird eine gute Defensivarbeit sein. Wir müssen das Angriffsspiel des Gegners frühzeitig unterbinden. Wer in die Landesliga will, muss jeden Gegner schlagen“, so Matthias Schmid. Der SVG-Trainer ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft das Spiel für sich entscheiden wird. „Wenn wir so auftreten wie in Schwieberdingen, dann bin ich überzeugt, dass uns Marbach nicht aufhalten kann“, meint er.

Theoretische Chance erhalten

Für den NK Croatia Bietigheim zählt beim TV Aldingen nur ein Sieg, um sich zumindest noch theoretische Chancen auf den direkten Aufstieg zu erhalten. Für den Fall, dass Stadtrivale Germania das Top-Duell gegen Marbach verlieren sollte, könnte Croatia mit einem eigenen Sieg sogar bis auf einen Punkt an Platz eins heranrücken. Auf solche Rechenspiele lässt sich Croatia-Trainer George Carter jedoch nicht ein. „Wir schauen auf uns und machen unser Ding“, betont er. Die Voraussetzungen sind für seine Mannschaft nicht schlecht, alle Spieler stehen zur Verfügung. Zudem hat Aldingen zuletzt einige Punkte liegen lassen. „Die letzten Ergebnisse waren dort nicht mehr besonders gut. Aber der Klassenerhalt ist den Aldingern sicher, vielleicht ist da die Luft raus. Wir werden aber nicht den Fehler machen, den Gegner zu unterschätzen. Wir wissen, dass Aldingen sehr gefährlich sein kann“, so Carter.

Der FSV 08 Bissingen II muss beim SV Perouse ran. Nach zuvor enttäuschenden Ergebnissen gewannen die Bissinger am vergangenen Wochenende mit 2:0 beim TSV Merklingen. Dies hat den Nullachtern wieder Auftrieb gegeben. Gegen die defensiv anfälligen Perouser rechnet sich das Team von Adam Adamos gute Chancen aus. „Mit einem Sieg können wir rechnerisch in Sachen Klassenerhalt alles klar machen. Es wird darauf ankommen, eine große Laufbereitschaft und Geschlossenheit zu zeigen“, sagt Adamos. Alle Stammspieler sind an Bord, dazu werden voraussichtlich auch wieder Spieler der ersten Mannschaft und der A-Jugend im Kader sein. „Gerade die A-Jugendlichen haben in den letzten Wochen starke Leistungen gezeigt“, lobt Adamos.

Geduld ist gefragt

Den Klassenerhalt definitiv sichern kann auch der FV Löchgau II mit einem Auswärtssieg bei Schlusslicht TSV Grünbühl. „Wir sind der Favorit, wissen aber, dass Grünbühl nichts herschenken wird. Der TSV kämpft bis zum Schluss und ist auch bei einem Rückstand immer für Tore gut. Zudem ist der Platz dort richtig eklig“, meint Löchgaus Co-Trainer Patrick Müller. „Daher nehmen wir das Spiel sehr ernst. Wir werden viel Geduld brauchen“, glaubt Müller.

Die SGM Riexingen steckt noch mitten im Abstiegskampf. Derzeit belegt die Mannschaft von Karl Macionczyk den sicheren Platz zwölf, die Verfolger sind aber in Schlagdistanz. Gegen den TSV Höfingen muss eine andere Leistung gezeigt werden als beim 1:6 gegen den TSV 1899 Benningen in der vergangenen Woche. Das Hinspiel in Höfingen endete 5:5.