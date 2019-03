Allmersbach. Fußball-Landesligist SV Germania Bietigheim steckt aktuell in einer Krise. Am Mittwochabend verlor die Mannschaft von Trainer Matthias Schmid das Nachholspiel beim Tabellenletzten SV Allmersbach mit 3:5. Damit rutschten die Bietigheimer in der Tabelle auf Platz neun ab. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun nur noch einen Punkt. Der erste direkte Abstiegsplatz ist noch fünf Punkte entfernt.

Früh waren die Bietigheimer in Rückstand geraten. Tim Wehrsig verwandelte in der sechsten Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Jan Niklas Schommer erhöhte nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld auf 2:0 (17.). Die Bietigheimer steckten jedoch nicht auf und kamen durch Demir Januzi zunächst auf 1:2 heran (38./FE). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Eric Schmidtke zu 2:2-Halbzeitstand aus. Die Bietigheimer waren zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten zunächst die Gäste das Spiel, eine Führung wäre nun verdient gewesen. Nach einem Konter über die linke Seite gingen die Gastgeber in der 58 Minute dann aber erneut in Führung. Jonathan Klett schloss zum 3:2 ab. Mit zwei Treffern sorgte Kim Steffen Schmidt schließlich für die Entscheidung, wobei das 4:2 (73.) nach einem Einwurf erfolgte. Danach machten die Bietigheimer hinten auf und kassierten das 2:5 in der 84. Minute. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Januzi vom Elfmeterpunkt zum 5:3-Endstand.

Enttäuscht gingen die Bietigheimer Spieler nach dem Schlusspfiff vom Feld. SVG-Coach Matthias Schmid sah dennoch etwas Positives: „Eine halbe Stunde lang haben wir das Spiel dominiert. Das war in den beiden Spielen zuvor so nicht der Fall. Darauf wollen wir aufbauen.“

Am Sonntag steht nun das nächste Auswärtsspiel bei der TSG Öhringen auf dem Spielplan. Dies wird ein richtungsweisendes Spiel, denn beide Mannschaften trennt aktuell nur ein Punkt.

SV Germania Bietigheim: Jens Krüger – Hirsch, Felger (76. Früh), Schneider (69. Gökmen), Januzi, Tobias Krüger, Susuri, Agyemang, Schöbinger (76. Sprotte), Schmidtke, Wolter.