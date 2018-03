Fußball Germania gewinnt wieder

Rutesheim / sd

Mit einem 3:1-Sieg beim SV Perouse beendete der SV Germania Bietigheim seinen kleinen Durchhänger in der Bezirksliga mit zuletzt zwei Niederlagen. In der ersten Hälfte nutzten die Bietigheimer ihre Chancen konsequent und machten aus drei Möglichkeiten zwei Tore. Demir Januzi verwandelte einen Handelfmeter zum 0:1 (26.), Dominik Faber schloss einen sehenswerten Konter zum 0:2 ab (32.). Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Germanen zahlreiche Möglichkeiten heraus, die zum Teil leichtfertig vergeben wurden. Krestel nutzte in der 66. Minute eine Hereingabe von Bashkim Susuri und drückte den Ball zum 0:3 über die Linie. In der Schlussminute kamen die Gastgeber durch Daniele Boldrini zum 1:3-Ehrentreffer. „Dieser Sieg war mehr als verdient, wir hätten eigentlich 8:0 gewinnen müssen. Defensiv sind wir sehr gut gestanden und haben allenfalls Distanzschüsse zugelassen“, lobte Germania-Trainer Matthias Schmid sein Team.

Mit dem 5:1 (2:0)-Heimsieg gegen den TSV Flacht verbesserte sich der FSV 08 Bissingen II auf Platz acht der Tabelle. Björn Roth­kopf (6.) und Nico Antoni (19.) hatten die Bissinger vor der Pause mit 2:0 in Führung gebracht. Mit einem Doppelpack sorgte Marco Reinhardt (49./57.) für die Vorentscheidung. Der 1:4-Anschlusstreffer der Gäste durch Daniel Schäfer kam in der 86. Minute zu spät. Kaan Demir stellte drei Minuten später den 5:1-Endstand her.

FV Löchgau II verliert daheim

Eine 1:2-Heimniederlage kassierte der FV Löchgau II gegen den TSV Höfingen. Bereits in der dritten Minute waren die Gäste durch einen Freistoßtreffer von Desmond Ibeawuchi in Führung gegangen. Sebastian Bortel erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Thomas Kilburg entstand aus der einzigen Chance der Löchgauer in der ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit spielten sich die Gastgeber zwar einige Möglichkeiten heraus, diese konnten jedoch nicht genutzt werden. „Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war jenseits von Gut und Böse. Wir haben gegen eine offensivstarke Höfinger Mannschaft verdient verloren“, gestand FVL-Spielertrainer Erkan Olgun.

Für die SGM Riexingen war ebenfalls nichts zu holen. Beim TSV Schwieberdingen gerieten die Riexinger in der 32. Minute mit 0:1 in Rückstand, als Samed Sezairi einen Angriff der Gastgeber erfolgreich abschloss. Nach dem Seitenwechsel kam die SGM durch Tobias Mäule zwar zum 1:1 (56.), kassierte aber noch drei Gegentore durch Timo Hufnagel (63.), Tobias Hufnagel (74.) und Tim Jentzsch (83.).