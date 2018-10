Fußball Germania findet zu spät Lösungen

Bietigheim-Bissingen / Von Mathias Schmid

Wirklich unzufrieden wirkte nach der Partie niemand. Mit dem am Ende leistungsgerechten 1:1 zwischen dem SV Germania Bietigheim und dem SSV Gaisbach am neunten Spieltag der Fußball-Landesliga konnten beide Seiten leben. Bietigheims Torschütze Dominik Wolter brachte den Schwung ins Spiel, der dem Team von Matthias Schmid in Durchgang eins noch gefehlt hatte. Die Germanen gaben die Tabellenführung an die Sportfreunde Schwäbisch Hall ab.

„Am Ende ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Gaisbach gehörte die erste Hälfte, uns die zweite“, meinte Germania-Trainer Schmid. Sein Gegenüber Florian Megerle geriet sogar ins Schwärmen: „Das hat richtig Spaß gemacht, war ein tolles Spiel. Bietigheim ist die Mannschaft, die fußballerisch bisher am meisten gezeigt hat.“

Entsprechend stolz war der Gästecoach auch, dass sein Team so gut mithielt. Denn Bietigheimer Torchancen waren in den ersten 45 Minuten Mangelware. Teilweise agierten die Hausherren im letzten Drittel zu überhastet oder kompliziert. Germanias Coach forderte gegen Ende der ersten Hälfte vermehrt lange Bälle, zu viel versuchten es seine Schützlinge auf die spielerische Art zu lösen – meist vergeblich. „Die Gaisbacher haben das auch gut gemacht, waren eng am Mann“, konstatierte Schmid.

Aus einer kompakten Defensive fuhren die Gäste dann immer wieder gefährliche Angriffe. Gleich den ersten verwertete Kevin Alankus (10.). Pietro Palumbo war Robin Faber enteilt, hatte Alex Felger im Sechzehner stehen lassen und seinen Mitspieler von der linken Seite bedient. Alankus’ Schuss prallte von der Latte ins Tor. Auch danach hebelte Gaisbach durch schnelles Spiel immer wieder die SVG-Defensive aus.

In Durchgang zwei agierte Bietigheim, wie vom Trainer gefordert, zielstrebiger und direkter. Mit der neuen Sturmspitze Wolter kam ab der 53. Minute noch mehr Bewegung ins Offensivspiel. Ein langer Ball des ebenfalls eingewechselten Marc Agyemang fand ebendiesen Wolter. Der legte sich die Kugel im Sechzehner auf den rechten Fuß und schlenzte sie aus halblinker Position zum 1:1 ins lange Eck (64.). Noch zwei weitere dicke Chancen hatte der Stürmer. „Zwei Tore muss ich eigentlich machen“, ärgerte er sich. Der ersten Schuss klärte ein Hohenloher noch vor der Linie (66.), das andere Mal rettete Keeper Andreas Eberle überragend gegen den vom Elfmeterpunkt frei zum Abschluss kommenden Germanen (81.). Durchgang zwei ging klar an Bietigheim, auch wenn Gaisbach gefährlich blieb. Germania-Torhüter Jens Krüger musste in der 62. Minute doppelt sein Können zeigen, als er erst eine scharfe Flanke aus der Gefahrenzone beförderte und dann beim Nachschuss auf dem Posten war.

In der letzten Spielminute stand der Torwart erneut im Fokus: Schiedsrichter Martin Adelsberger zeigte ihm wegen Handspiels außerhalb des Sechzehners glatt Rot. Krüger hatte versucht einen langen Ball auf Rico Megerle abzufangen, nahm dabei die Hände vor die Brust. „Ich wollte mich vor einem Zusammenprall schützen. Für mich war das keine aktive Bewegung zum Ball“, haderte er. Da Bietigheim schon viermal gewechselt hatte, musste Felger ins Tor. Der hielt, mit etwas Mühe, den anschließenden Freistoß und somit das Unentschieden.

Die verspielte Tabellenführung wusste der Germania-Coach, der nach wie vor zunächst den Klassenverbleib sichern will, zu verschmerzen. „Wir müssen demütig bleiben. Du schlägst keinen im Vorbeigehen“, betonte Matthias Schmid.