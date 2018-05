Fußball Germania fehlt noch ein Sieg zum Titel

Am 28 / Simon David

Am 28. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr wurde aus dem Dreikampf um Meisterschaft und Relegationsplatz endgültig ein Zweikampf der beiden Bietigheimer Vereine SV Germania und NK Croatia. Der SV Germania gewann nämlich das Topspiel des Wochenendes gegen den Tabellendritten FC Marbach, für den der Relegations-Zug nach der 1:2-Niederlage im Ellental endgültig abgefahren ist.

In der ersten Halbzeit waren die Bietigheimer klar spielbestimmend. Von Beginn an verlief die Begegnung fast ausschließlich in Richtung des Marbacher Tores. Wirklich zwingende Möglichkeiten ergaben sich zunächst jedoch nicht. Nachdem Bashkim Susuri in der 14. Minute im Strafraum zu Fall gebracht worden war entschied Schiedsrichter Kling aus Stuttgart auf Elfmeter. Demir Januzi verwandelte sicher zum 1:0.

Krüger trifft den Innenpfosten

In der Folgezeit spielte sich der SV Germania mehrere hochkarätige Chancen heraus. Besonders Tobias Krüger scheiterte mehrmals knapp. So sprang der Ball in der 23. Minute vom Innenpfosten ins Spielfeld zurück. Vom FC Marbach kam in der ersten Halbzeit offensiv fast nichts. Nur in der 17. Minute wurde es einmal brenzlig, als Ismail Yildirim zunächst an Jens Krüger scheiterte und Kordian Zieba im Nachschuss nur knapp das Tor verfehlte. Die Bietigheimer hätten früh deutlich in Führung gehen können, verpassten es aber zunächst, die Chancen zu nutzen. Erst in der 39. Minute schloss Tobias Krüger einen Angriff aus kurzer Distanz zum 2:0- Pausenstand ab.

Nach dem Seitenwechsel bestimmte dann der FC Marbach das Spiel. Während die Bietigheimer, die unter der Woche ihr Nachholspiel in Schwieberdingen bestritten, das hohe Tempo nicht mehr mitgehen konnten, zeigte der Gast deutlich mehr Einsatz als in den ersten 45 Minuten. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn sorgte Nesreddine Kenniche für den Anschlusstreffer zum 2:1. Der Marbacher Toptorjäger schloss einen Angriff aus drei Metern ab.

Nun musste der SV Germania einige Chancen der Gäste überstehen. Dabei hatten die Gastgeber mitunter Glück, dass die Marbacher Schüsse am Tor vorbei gingen. Keeper Jens Krüger machte jedoch auch einige Möglichkeiten durch starke Paraden zunichte. Offensiv kamen die Bietigheimer noch zu einigen Gelegenheiten, jedoch nicht mehr ganz so häufig wie zuvor. In der 57. Minute hatte Dominik Wolter das 3:1 auf dem Fuß. Sein Schuss aus 17 Metern sprang aber von der Unterkante der Latte zurück ins Feld. So blieb es beim 2:1. Zum Schluss zitterten sich die Bietigheimer zum Sieg, denn besonders in den letzten Minuten drängten die Marbacher auf den Ausgleich.

In den letzten Spielminuten wechselte SVG-Coach Matthias Schmid dreimal aus. Das brachte den Spielfluss der Marbacher etwas ins Stocken. Als nach dreiminütiger Nachspielzeit der Schlusspfiff ertönte, fielen sich die Bietigheimer Spieler jubelnd in die Arme. Aus den letzten beiden Spielen benötigt der Tabellenführer nun noch einen Sieg, um die Meisterschaft perfekt zu machen.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, den Sack frühzeitig zuzumachen. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Tempo dann nicht mehr mitgehen“, meinte Schmid. „Wir sind glücklich, dass wir die drei Punkte zu Hause behalten. Jetzt haben wir nächste Woche einen Matchball.“ Dann steht das Duell beim abstiegsbedrohten TSV 1899 Benningen auf dem Programm.