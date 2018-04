Fußball Gehrmann zapft Quellen an

Freiberg / Von Andreas Eberle

Ein Knüller steigt an diesem Mittwoch (17.30 Uhr) im Wasenstadion: Der gastgebende Oberliga-Tabellendritte SGV Freiberg kämpft gegen den SSV Ulm 1846 um den Einzug ins WFV-Pokal-Finale am Pfingstmontag, 21. Mai, im Stuttgarter Gazistadion. „Wir sind heiß auf das Spiel, wissen aber, was auf uns zukommt“, sagt SGV-Trainer Ramon Gehrmann vor dem bisherigen Saisonhöhepunkt – und verrät, dass er alle möglichen Quellen angezapft habe, um Informationen über den Regionalliga-Klub von der Donau einzuholen. Über seine alten VfB-Kontakte bekam er zum Beispiel Videomaterial von den Ulmer Punktspielen gegen Worms (3:0) und Steinbach (3:1). Allerdings verzichtete Gehrmann am Sonntag darauf, den SSV beim Gastspiel in Walldorf unter die Lupe zu nehmen – weil die Spatzen mit Blick auf das Pokalduell angekündigt hatten, kräftig zu rotieren und die Topleute zu schonen. Der Erkenntnisgewinn wäre für den Freiberger Übungsleiter also gering gewesen.

Von Salzburg nach Ulm

Die Ulmer stehen in der Regionalliga Südwest nach 33 von 36 Spieltagen auf Rang acht und sind weder in den Auf- noch in den Abstiegskampf involviert. Im Pokal schaltete die Elf von Trainer Tobias Flitsch bisher den SV Sigmaringen (4:1), den TSV Buch (1:0), den SV Mietingen (6:0), den FV Neuhausen (4:0) sowie Drittligist VfR Aalen (6:3 nach Elfmeterschießen) aus. Zur neuen Saison hat der frühere Erstligist mit Holger Bachthaler einen neuen Coach verpflichtet. Der 43-jährige Fußball-Lehrer arbeitet derzeit noch in der Nachwuchsabteilung des Europa-League-Halbfinalisten RB Salzburg.

„Es wird eine Willenssache sein. Wir müssen gegen Ulm alles abrufen, denn die Mannschaft ist physisch extrem stark und hat schnelle, groß gewachsene und athletische Spieler“, sagte Gehrmann vor der dritten englischen Woche des SGV in Folge. Neben Mert Tasdelen, Niklas Pollex und Mert Öztürk fällt nun auch Savino Marotta länger aus. Der Rechtsaußen hatte sich im Abschlusstraining vor der Heimpartie gegen Weinheim (5:2) bei der letzten Aktion einen Muskelfaserriss zugezogen und muss vier Wochen pausieren. „Das tut mir sehr leid für ihn, denn er hat seit dem Winter eine unglaubliche Entwicklung genommen und war ein absoluter Leistungsträger und Stammspieler. Der Ausfall tut uns weh“, sagt Gehrmann.

Im zweiten Halbfinale treten die Drittliga-Profis der SG Sonnenhof Großaspach zur gleichen Zeit beim Verbandsliga-Fünften TSV Ilshofen an. „Wir haben die große Chance, ins Pokalfinale einzuziehen – und diese wollen wir unbedingt nutzen. Ich glaube nicht, dass ich hierfür einen meiner Spieler motivieren muss“, sagt Gästetrainer Sascha Hildmann. „Die Jungs sind heiß, jeder möchte unbedingt spielen. Das spüre ich in den Einheiten, und das hat man auch am Samstag in Erfurt gesehen.“

Personell muss die SG wie gehabt ohne die Dauerpatienten Alexander Aschauer und Felice Vecchione auskommen. Taxiarchis Fountas (Muskelverletzung) und Kapitän Daniel Hägele (Knöchelblessur) werden wohl ebenfalls nicht mitwirken können. Dagegen kehrt Offensiv-Ass Jo Gyau nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel in den Kader zurück. Wie immer im Pokal hütet Max Reule das Tor der Aspacher.