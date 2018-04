Löchgau FV Löchgau zu Gast in Sand

Löchgau / ang

Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen den Tabellendritten SV Alberweiler rechnen sich die Fußball-Frauen des FV Löchgau in der Regionalliga Süd an diesem Sonntag ab 14 Uhr auch beim SC Sand II etwas aus. „Unsere kämpferische Leistung gegen Alberweier war sehr gut, daran wollen wir gegen Sand anknüpfen“, kündigt Löchgaus Trainerin Stefanie Schuster an. In sechs ihrer sieben Partien nach der Winterpause zog der SC Sand II den Kürzeren, wobei die Niederlagen alle denkbar knapp ausfielen. Nach Weinberg stellt das Team mit 55 erzielten Treffern den zweitbesten Angriff der Liga.

Im Pokal-Halbfinale kämpft der FV Löchgau am 19. Mai beim Verbandsliga-Spitzenreiter Spvgg Stuttgart-Ost um den Einzug ins Endspiel.