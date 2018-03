Fußball FV Löchgau rettet in Unterzahl ein Remis

Ludwigsburg / Von Andreas Eberle

Ein Sonntagsschuss von Tim Schwara hat den FV Löchgau im Landesliga-Derby bei der Spvgg 07 Ludwigsburg vor einem Dämpfer im Aufstiegskampf und der ersten Niederlage im Jahr 2018 bewahrt. Der 21-jährige Stürmer zog in der 80. Minute aus 16 Metern ab, und die Kugel landete unhaltbar für 07-Keeper Maximilian Hübsch im linken oberen Torwinkel zum 1:1-Endstand. „Das war schon so gewollt, aber ich habe den Ball natürlich super getroffen“, sagte Schwara über sein bereits achtes und bisher wohl auch schönstes Saisontor.

Während die favorisierten Löch­­gauer, die ohne die privat verhinderten Simon Herbst und Kubilay Baki antreten mussten, über weite Strecken der Partie enttäuschten, zeigten sich die Ludwigsburger auf dem Kunstrasenplatz am Fuchshof deutlich verbessert. Nach der Winterpause hatten die Schwarz-Gelben die ersten zwei Begegnungen verloren und waren so auf den Relegationsplatz abgerutscht. Nun zeigt die Tendenz beim Traditionsklub wieder nach oben.

In der ersten Hälfte hatte der Verbandsliga-Absteiger aus Löch­gau einen müden, pomadigen und uninspirierten Auftritt hingelegt – kein Vergleich zur Galavorstellung eine Woche zuvor im Verfolgerduell gegen Gröningen-Satteldorf (1:0). Über ein bloßes Ballgeschiebe kam der FVL meist nicht hinaus. Ein Distanzschuss von Salvatore Langella war die einzige halbwegs gefährliche Situation, die das Heimteam überstehen musste (19.).

Die Ludwigsburger standen hinten kompakt und setzten auf überfallartige Konterattacken. Das verdiente 1:0 für den Außenseiter fiel in der 39. Minute nach einem Standard: 07-Kapitän und Abwehrchef Georgios Doufas, gerade erst von einem Bänderriss genesen, köpfte eine Ecke von Antonio Di Matteo ein. Der mit 1,93 Metern größte Spieler auf dem Feld hatte zugeschlagen. Glück hatten die Gäste außerdem, dass der Ex-Löchgauer Kevin Önverdi kurz vor dem Halbzeitpfiff aus vollem Lauf vorbeischoss.

Dass das Derby kippte, hatte mit einer umstrittenen Roten Karte für FVL-Spielführer Riccardo Macorig zu tun: Der Innenverteidiger grätschte kurz nach der Pause in der Nähe der Seiten- und der Mittellinie Önverdi um. Der Ludwigsburger Angreifer hätte freie Bahn gehabt, bis zum Tor waren es allerdings noch gut 40 Meter gewesen. Schiedsrichter Patrick Spranz wertete die Situation als Notbremse und zückte Rot (48.). „Das war übertrieben und eine klare Fehlentscheidung“, urteilte Löchgaus Trainer Thomas Herbst, „die Situation kann man mit Fingerspitzengefühl lösen – mit einer dunkelgelben Karte und einer deutlichen Ansage.“

Doppelwechsel belebt Offensive

Doch für seine Schützlinge war der Platzverweis offenbar das Signal, jetzt etwas mehr Engagement an den Tag zu legen. In Unterzahl drängten die Gäste die Spvgg 07 in die eigene Hälfte und auf den Ausgleich. Als weiterer Impuls erwies sich ein Doppelwechsel in der 56. Minute: Terry Asare und Cahit Gündüzalp brachten frischen Schwung ins Löchgauer Angriffsspiel. Zwingend waren die Offensivaktionen des Tabellenzweiten aber nicht – bis sich eben Schwara ein Herz fasste und mit seinem Traumtor das 1:1 erzielte. Für die Nullsiebener war dies ein Treffer ins Fußball-Herz, denn sie hatten bei ihren Kontern zuvor mehrfach das wohl vorentscheidende 2:0 auf dem Fuß.

Den einzigen Vorwurf, den das Spvgg-Trainerduo Antonino Carneiro und Roman Kasiar der Ludwigsburger Elf nach der Begegnung machte, war die schlechte Chancenverwertung. Die Löchgauer mussten dagegen froh sein, zumindest noch einen Punkt ergattert zu haben. „Aufgrund unserer Leistung und Steigerung in Unterzahl war es ein verdientes Unentschieden“, fand FVL-Coach Herbst.