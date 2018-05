Fußball FV Löchgau patzt gegen Pfedelbach

Löchgau / jf

Der TSV Pfedelbach bestätigte seinen ersten Platz in der Rückrunden-Tabelle der Landesliga auch beim FV Löchgau und gewann mit 4:0 (1:0). Während die Gäste ihre Chancen effektiv ausnutzen, vergaben die Löchgauer eine Reihe bester Möglichkeiten. Jetzt gilt es für den FVL in den restlichen drei Spieltagen, den zweiten Platz gegenüber der Spvgg Gröningen-Satteldorf zu verteidigen, die nur noch einen Punkt Rückstand aufweist.

Die Pfedelbacher griff mutig an und störten früh den Spielaufbau des Tabellenzweiten. In der 15. Minute verwertete Julian Krämer eine Flanke von Marcel Gebert auf den langen Pfosten per Kopf zur Führung für die Gäste. Mit einem Doppelschlag kurz nach der Halbzeitpause schockten die Pfedelbacher ihren Gastgeber. Zuerst verwandelte Michael Blondowski einen an ihm verursachten Elfmeter zum 2:0 (47.), drei Minuten später jagte Matthias Cebulla den Ball zum 3:0 in den Löchgauer Torwinkel. Auch ein Dreifachwechsel von FVL-Trainer Thomas Herbst brachte keine Wende. Sein Team rannte zwar an und kam zu Chancen, der starke TSV-Torhüter Dennis Petrowski war aber nicht zu bezwingen. In der 84. Minute machte Krämer mit seinem zweiten Kopfballtreffer den 4:0-Sieg des Aufsteigers perfekt.

Punkt unter Roßbacher

In Spiel eins nach der Trennung von Trainer Markus Fendyk kam der TV Pflugfelden unter Interimscoach Otto Roßbacher zu einem 2:2 gegen den Tabellenführer SV Breuningsweiler. Beinahe hätte es für den TVP sogar für drei Punkte gereicht. Dennis Shala brachte die Gastgeber nach 26 Minuten in Führung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde egalisierte Loris Hoffmann für den Tabellenführer. Durch Muammer Dülger schlug der TVP aber noch vor der Pause ein zweites Mal zu und ging wieder in Führung. Die Sensation verhinderte SVB-Torjäger Marian Asch mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand in der 56. Spielminute. Den Abpfiff erlebten nur neun Gäste-Kicker auf dem Rasen. Die kurze zweifache Überzahl nach zwei Gelb-Roten-Karten in der Schlussphase konnte der TVP aber nicht für ein drittes Tor nutzen.

07 verbessert sich auf Rang neun

Was dem TV Pflugfelden verwehrt blieb, gelang dem Stadtrivalen: Die Spvgg 07 Ludwigsburg besiegte den TSV Crailsheim mit 2:1. Drei Punkte, die den Ludwigsburgern Auftrieb im Saisonfinale geben sollten. Mit 36 Zählern schoben sich die Barockstädter auf Rang neun nach oben. Der Abstand auf Platz sechs ist nun genau so groß wie der Vorsprung auf einen Abstiegsrang: vier Punkte. Gegen den TSV schoss Emmanuel Godwin Atutononu McDonald die Ludwigsburger in der 49. Minute in Front. Nach dem Ausgleich durch Hannes Wolf (51.) besorgte Christian Knecht nach etwas mehr als einer Stunde den 2:1-Siegtreffer.

Ganz bitter lief es für den SV Salamander Kornwestheim. In der Nachspielzeit stellte der TV Oeffingen auf 2:1 und beförderte die FVK-Elf damit nach einem Jahr wieder zurück in die Bezirksliga. Neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und das wesentlich schlechtere Torverhältnis lassen sich bei noch drei Saisonspielen kaum aufholen. Zwar schoss Alessandro di Perna den SVK mit seinem sechsten Saisontor nach einer halben Stunde in Führung. Doch Domenico Russo (38.) und Miroszlav Kosuta (90.+2) beendeten nach einer Saison das Kapitel Landesliga für Kornwestheim.