Löchgau FV Löchgau im Derby obenauf

Löchgau / ae

Die A-Junioren des FV Löchgau haben das Derby in der Fußball-Oberliga gegen den SGV Freiberg am Samstag mit 2:1 (0:0) für sich entschieden. Damit verbesserte sich das Team der Trainer Pascal Reisinger und Fabio Ancona auf Rang sieben. Freiberg verpasste dagegen den Sprung auf den zweiten Platz und ist nun Vierter. Terry Offei brachte die Heimelf in Führung (59.). Nach einer Roten Karte (64.) musste der FVL in Unterzahl weiterspielen. Dominik Kowalski gelang das 1:1 für den SGV (73.). Zum Löchgauer Matchwinner wurde Robin Dörner mit seinem Tor in der 82. Minute.