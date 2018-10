Frauenfußball FV Löchgau II peilt ersten Dreier an

Löchgau/Tamm / ang

Die noch sieglosen Fußballerinnen des FV Löchgau II wollen in der Landesliga im Heimspiel gegen den Aufsteiger TSVgg Plattenhardt am Sonntag (16 Uhr) ihren ersten Dreier einfahren. Die Formkurve beim FVL II zeigte zuletzt nach oben. Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt trennte sich das junge Team zuletzt gegen Langenbeutingen und Michelfeld jeweils 1:1. „Die Mädels kämpfen und halten zusammen, wir machen noch zu viele einfache Fehler. Auf jeden Fall sieht man einen Schritt nach vorne“, meint Coach Marcel Frölich. Plattenhardt hat als Aufsteiger schon gut gepunktet und belegt mit sechs Zählern einen Mittelfeldplatz. Angreiferin Sabrina Rößner hatte mit ihren 33 Toren in der Regionenliga maßgeblichen Anteil am Aufstieg. „Das ist ein unangenehmer Gegner, da müssen wir kompakt stehen und in den Zweikämpfen dagegenhalten. Wir haben noch zu viel Respekt vor den Gegnern, körperlich ist uns jede Mannschaft überlegen“, erklärt Frölich.

Bereits um 13 Uhr gastiert der VfB Tamm beim Verbandsliga-Absteiger TSV Wendlingen. Nach den Niederlagen gegen das Führungsduo Biegelkicker Erdmannhausen (0:5) und TV Jebenhausen (0:2) soll wieder gepunktet werden. „Unser Auftritt gegen Jebenhausen macht Mut für die nächsten Aufgaben. Jetzt kommen die Gegner, die auf Augenhöhe mit uns sind. Wenn wir unsere Leistung wieder abrufen, dann können wir dort auf jeden Fall was mitnehmen“, sagt VfB-Trainer Christian Händgen.

Wendlingen ist nach dem Verbandsliga-Aufstieg vor einem Jahr sang- und klanglos wieder abgestiegen. Während die Truppe alle drei Auswärtsspiele gewann, setzte es daheim zwei Pleiten. Die personelle Situation bei den Tammerinnen hat sich verbessert. So standen Händgen zuletzt gegen Jebenhausen vier Einwechselspielerinnen zur Verfügung.