Frauenfußball FV Löchgau gerät in den Abstiegssog

Löchgau / ang

Für die Fußball-Frauen des FV Löchgau wird die Luft in der Regionalliga Süd immer dünner. Mit der 1:2-Heimniederlage gegen den FFC Wacker München rutschte die Schuster-Truppe noch tiefer in den Abstiegssumpf. Nur noch vier Zähler trennen die Löchgauerinnen nach der vierten sieglosen Begegnung von den Abstiegsrängen.

Dabei startete der FVL schwungvoll in die Partie. Bei einer Flanke von Meike van Elten behinderten sich Katja Milbradt und Luisa Münzing aussichtsreich am langen Pfosten (4.). Auf der Gegenseite hebelte ein weiter Diagonalball die Löchgauer Hintermannschaft auf. Der FVL verpasste den Angriff zu unterbinden, der geblockte Torschuss von Lisa Flötzner landete direkt vor den Füßen von Julia Diesch, die den Ball zum 0:1 unter die Latte zielte (6.). Löchgau benötigte ein paar Minuten, um sich von dem Rückstand zu erholen. Vor allem über die Flügel sorgte der FVL immer wieder für Torgefahr. So setzte sich van Elten auf der linken Außenbahn bis zur Grundlinie durch, ihre Flanke köpfte Milbradt aus vier Metern zum 1:1 in die Maschen (21.). Die Gäste agierten vornehmlich mit langen Bällen und waren vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Vor der Pause erhöhte Löchgau die Schlagzahl. Nach Vorarbeit von Milbradt setzte Alisa Meinzer das Leder aus dem Hinterhalt über den Querbalken (35.).

Überforderte Schiedsrichterin

Kurz nach Wiederbeginn luchste Milbradt Wacker-Verteidigerin Carina Sedlmeier das Leder ab, scheiterte aber bei ihrem Alleingang an FFC-Torfrau Veronika Gratz (49.). Dafür schlug es im eigenen Kasten ein: Eine abgewehrte Freistoßflanke landete bei Isabel Widemann, die aus 14 Metern zum 1:2 traf (58.). Bei der Löchgauer Schlussoffensive lag mehrmals der Ausgleich in der Luft. Nach einer Hereingabe von Milbradt zielte Svenja Fischer knapp daneben (74.). Drei Minuten später traf Milbradt den linken Pfosten (77.). Dann kam Hektik in die Partie, Schiedsrichterin Ines Bechtel schien überfordert. Van Elten zielte nach einer energischen Balleroberung von Isabel Schlipf im Strafraum über den Kasten (90.). Eine Minute später wehrte Gratz den Schuss von Fischer nur mit Mühe ab, der Abpraller von Milbradt im Fallen landete vom rechten Pfosten in ihren Armen (90.+1). Trotz sieben Minuten Nachspielzeit blieb es beim schmeichelhaften Sieg der Gäste.