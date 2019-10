Am Donnerstag tritt der FV Löchgau im Achtelfinale des Verbandspokals gegen den Verbandsligisten VfL Sindelfingen an. Anpfiff ist um 15 Uhr. Für die Löchgauer ist es das erste Mal seit dem Viertelfinal-Aus 2007 gegen den TSV Crailsheim (0:5), dass sie wieder einmal so weit gekommen sind. Zuletzt war meist in der ersten oder zweiten Runde Schluss.

Donnerstag – das heißt für die Spieler des Fußball-Landesligisten FV Löchgau normalerweise Training. Nicht so am Tag der Deutschen Einheit. Dann wartet nämlich ein „besonderes Spiel“, wie Trainer Thomas Herbst sagt, auf seine Schützlinge.

„Soweit ich mich erinnere, ist es das erste Achtelfinale überhaupt für uns“, erklärt Herbst. Zumindest unter seiner Regie – der 32-Jährige leitet die erste Mannschaft der Roten im vierten Jahr an – sei der FVL „oft früh rausgeflogen.“ Und als die Löchgauer zuletzt sogar noch eine Runde weitergekommen waren, war der heutige Coach noch ein Jungspund von 20 Jahren. Er wird sich also nicht unbedingt daran erinnern. Nach den Siegen gegen die Liga-Konkurrenten aus Schwaikheim, Crailsheim und Satteldorf besteht nun aber die Chance, als einer von drei übrig gebliebenen Landesligisten die Runde der letzten Acht zu erreichen und damit den Erfolg von 2007 zu wiederholen.

Der Gegner aus Sindelfingen ist ein alter Bekannter in Löchgau. In den beiden Jahren in der Verbandsliga duellierte sich die Herbst-Elf insgesamt viermal mit dem Team um Top-Torjäger Oliver Glotzmann. Und unterlag dabei nur einmal in der Saison 2016/17.

Auch wenn der VfL, aktuell Tabellenvierter in der höchsten Liga des Württembergischen Fußball-Verbands, stark in die Spielzeit gestartet ist, rechnet sich Herbst gegen die Mannschaft von Coach Tobias Winter etwas aus. „Wir haben nichts zu verlieren. Wenn wir die Intensität wie zuletzt in der Liga hochhalten, ist es für keinen Gegner einfach, in Löchgau gegen uns zu bestehen. Wir trauen uns zu, eine Runde weiterzukommen.“

Wie man die formstarken Sindelfinger in Schach hält, machte am vergangenen Wochenende der TSV Heimerdingen vor. Der Aufsteiger schlug den etablierten Verbandsligisten in einem Ligaspiel mit 2:1. Hinzu kommt: Auch die Löchgauer tankten mit zwei Siegen in der Landesliga zuletzt Selbstvertrauen. Zudem kehren Kapitän Peter Wiens sowie Fabian Gurth und Jannik Trautwein ins FVL-Aufgebot zurück. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des erkrankten Terry Asare.