Ein Hammerlos für den FSV 08 Bissingen: Der Oberligist vom Bruchwald bekommt es am Donnerstag, 3. Oktober (15 Uhr), im WFV-Pokal-Achtelfinale mit dem Titelverteidiger SSV Ulm 1846 aus der Regionalliga Südwest zu tun. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch im Stuttgarter Gazi-Stadion. Auch der Landesligist FV Löchgau hat Heimrecht. Das Team von Trainer Thomas Herbst empfängt den VfL Sindelfingen. Beide Vereine spielten in der vergangenen Saison noch in der Verbandsliga. „Ulm ist ein spannendes Los. Eine Chance hat man immer, aber wir haben gerade andere Sorgen als den Pokal. Wir müssen gucken, dass wir in der Liga wieder in die Spur kommen“, sagte 08-Sportdirektor Oliver Dense.

Eine vermeintlich einfache Aufgabe wartet auf die Drittliga- Profis der SG Sonnenhof Großaspach. Sie treten beim SC Stammheim (Landesliga, Staffel 2) an. Wie die Bissinger haben auch die Stuttgarter Kickers einen höherklassigen Gegner erwischt. Der Oberligist, der am Dienstagabend bereits den VfR Aalen aus dem Wettbewerb geworfen hat, fordert mit der TSG Balingen erneut einen Regionalliga-Vertreter heraus. Die weiteren Paarungen: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – 1. Göppinger SV, TSV Pfedelbach – VfL Nagold, Calcio Leinfelden-Echterdingen – VfB Stuttgart II und SSV Ehingen-Süd – FV Ravensburg.