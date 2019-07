Wieder zehn verpennte Minuten, wieder keine Punkte – die SG Sonnenhof Großaspach hat das erste Heimduell der Drittliga-Saison 2019/20 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:3 verloren und ist damit auch nach dem zweiten Spieltag Tabellenletzter. Beim 1:4 in Duisburg zum Rundenauftakt wurde dem Dorfklub ein Blackout nach der Pause mit drei Gegentoren in sechs Minuten zum Verhängnis. Diesmal brach der SG die Anfangsphase das Genick: Mit einem Doppelpack in der fünften und achten Minute schossen die Roten Teufel eine schnelle 2:0-Führung heraus. „Die ersten zehn Minuten waren ein Totalausfall. So etwas darf uns nicht passieren.“, ärgerte sich SG-Trainer Oliver Zapel. Besonders bitter: Mit Dominik Martinovic und Kai Gehring sahen gleich zwei Aspacher Spieler Gelb-Rot. Beide fehlen nun am Dienstag (19 Uhr) im Duell bei den Würzburger Kickers.

6534 Zuschauer, davon gut die Hälfte aus der Pfalz, sorgten am Samstag für eine stimmungsvolle Kulisse in der Mechatronik-Arena, doch diese schien die Aspacher Kicker zunächst eher zu lähmen statt zu beflügeln. In der fünften Minute ließ sich Rechtsverteidiger Jonas Behounek wie ein Anfänger überlaufen, und der nach innen ziehende Florian Pick setzte den Ball aus 14 Metern zum 0:1 ins rechte Toreck – Sonnenhof-Keeper Maximilian Reule streckte sich vergeblich. Und beim 0:2, das keine drei Minuten später fiel, hebelte Manfred Starke die SG-Abwehr mit einem einfachen Direktpass aus. Dominik Schad eilte davon, bediente Timmy Thiele uneigennützig mit einem Zuspiel in die Mitte – und Lauterns Stoßstürmer schob aus drei Metern ein.

Vielleicht wäre die Partie anders gelaufen, wenn Timo Röttger Sebastian Bösels Freistoß mit dem Hinterkopf im Netz versenkt hätte, aber die Kugel flog knapp am Kasten vorbei (12.). Es blieb die einzige gefährliche Aktion der Heimelf in Durchgang eins.

Zu zehnt besser als zu elft

Kurz vor der Pause erwies Martinovic seinem Team einen Bärendienst. Der schon verwarnte Offensivmann ging im Mittelfeld übermotiviert ins Luftduell mit Schad, traf diesen voll mit dem Ellbogen und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Wieder brodelte es in Zapel – der Coach würdigte Martinovic keines Blickes, als der geknickt in die Kabine trottete.

In Unterzahl spielte seine Mannschaft besser als noch zu elft. Fast wäre der SG gegen die stark nachlassenden Gäste sogar noch die Wende gelungen: Nach Julian Leists Einwurf und einer Kopfballverlängerung von Dimitry Imbongo stand der aufgerückte Innenverteidiger Gehring goldrichtig und verkürzte mit einer Direktabnahme auf 1:2 (82.).

Sechs Minuten später musste der Torschütze aber ebenfalls mit Gelb-Rot vom Feld – wegen eines angeblichen Fouls am eingewechselten Gino Fechner. Die von Schiedsrichter Benjamin Cortus monierte Aktion sah allerdings eher wie ein normaler Zweikampf aus. Gegen die entblößte Großaspacher Abwehr nutzte der FCK in der Nachspielzeit einen Konter zum 3:1: Der stark aufspielende Pick war zum zweiten Mal erfolgreich und jubelte dann so provokativ, dass er Zapel, Bösel und einige andere SGler gegen sich aufbrachte.

„Das waren zwei Brocken, aber wir sind in der Dritten Liga, da kommt von Woche zu Woche ein Brocken. Das müssen wir annehmen“, kommentierte Schlussmann Reule den Fehlstart gegen die Aufstiegskandidaten aus Duisburg und Kaiserslautern – und richtete den Blick sogleich auf den dritten Spieltag am Dienstag: „Jetzt müssen wir gucken, dass wir Würzburg schlagen. Wir müssen Punkte und Siege holen.“