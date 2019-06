Zwei Tage vor dem Abstieg aus der Fußball-Kreisliga A 3 hat Detlef Antoni zugesagt, in der kommenden Saison den Trainerposten bei der SGM Sachsenheim zu übernehmen. Jetzt ist der 57-Jährige der Hoffnungsträger auf bald wieder sportlich bessere Zeiten bei der Spielgemeinschaft, die die Sportfreunde Großsachsenheim und der TSV Kleinsachsenheim seit 2017 bilden, und die mit der Meisterschaft in der Kreisliga B und dem Aufstieg eine gelungene Premierensaison erlebte.

Jetzt geht es wieder runter in die unterste Spielklasse. Nach den quälend langen 120 Minuten im Relegationsspiel am Sonntag in Kleinglattbach unterlagen die Sachsenheimer im Elfmeterschießen dem SV Kaman 91 Bönnigheim und mussten ihren Platz in der A-Liga dem B-Liga-Vizemeister überlassen. Damit verpassten es die Spieler der SGM, ihrem Vorsitzenden Dieter Stuiber ein Geschenk in Form des Klassenerhalts zu dessen Geburtstag am Montag zu machen.

„Es war mein Wunsch und mein Ziel, Detlef Antoni als Trainer nach Sachsenheim zu holen“, sagt Stuiber und freut sich, dass sein ehemaliger Mitspieler bei den Sportfreunden Großsachsenheim nun zu seinem Heimatverein zurückkehrt. „Wir sind unter Trainer Herbert Bentz mal zusammen in die Bezirksliga aufgestiegen“, erinnert sich Stuiber an erfolgreiche Zeiten in der „Steingrube“, der Heimat der Sportfreunde. Die kann ab dem 3. August auch wieder über die Bahnbrücke erreicht werden, die fünf Jahre gesperrt war und den Verein viel Geld gekostet hat.

Im kommenden Jahr plant Stuiber, der seit 2007 Vorsitzender ist, im Jubiläumsjahr 2006 interimsweise den Verein geführt hat und von 1995 bis 2006 als zweiter Vorsitzender, Fußball-Abteilungsleiter und Spieler im Einsatz war, den Vorsitz abzugeben. „Das ist meine letzte Amtsperiode. Wir werden uns neu strukturieren und im sportlichen Bereich mit dem neuen Trainer einen Neuanfang starten“, sagt Stuiber, für den die Nachhaltigkeit der Spielgemeinschaft ein ganz wichtiges Anliegen ist, gerade auch im Hinblick auf die Nachwuchsarbeit: „Sie wird Bestand haben.“ In der neuen Saison sollen im zweiwöchigen Wechsel die Punktspiele in Groß- und Kleinsachsenheim stattfinden.

Der nicht erwartete Abstieg und der Zeitverlust durch die Relegationsspiele erschweren die personellen Planungen. Es war angedacht, vielleicht den einen oder anderen ehemaligen Spieler zurückzuholen, doch daraus dürfte nun nichts werden. Dabei ist dringend Handlungsbedarf vor allem in der Offensive. Mit Marcel Göttfert (FSV 08 Bissingen II) und Johannes Gronbach (Studium in Spanien) verlassen die treffsichersten Spieler die SGM. Das Duo erzielte 22 der nur 48 erzielten Tore in der abgelaufenen Runde. Auch Chris Urbani studiert in Spanien und fehlt ebenfalls.

Mit Simon Herbst vom Verbandsliga-Absteiger FV Löchgau, der als spielender Co-Trainer fungiert, steht eine Topverstärkung für die Defensive fest. Einen Offensivspieler bringt Trainer Antoni in Thomas Schneider vom SV Walheim mit.

„Wir müssen uns neu erfinden und dann schnell weiterentwickeln. Die Mannschaft war nicht A-Liga-fähig. Sie hat nur 48 Tore erzielt und 85 kassiert. Man darf jetzt nicht hadern, dass man im Elfmeterschießen verloren hat. Wir müssen das jetzt einfach besser machen“, weiß Antoni, welch schwere Aufgabe auf ihn zukommt. Die ist für den ehrgeizigen und ambitionierten Coach bei seinem Heimatverein eine Herzensangelegenheit. Auch Antoni legt großen Wert auf Nachhaltigkeit bei der SGM. „Wenn wir das nicht hinbekommen, wird es schwierig mit dem Fußball in Sachsenheim. Aber wir wollen kurzfristig wieder aufsteigen, wobei kurzfristig zwei Jahre bedeuten können“, erläutert der Trainer sein erstes Ziel. Das zweite klingt ebenso ehrgeizig wie das dritte: „Wir wollen mittelfristig ein etablierter A-Ligist werden, und das mit einer ambitionierten Verbindung Trainer, Mannschaft und Vereinsführung. Eine Stadt wie Sachsenheim sollte auf Sicht schon in der Bezirksliga vertreten sein.“

Wie Aufstieg geht, das weiß Antoni. 2018 erst führte er den SV Walheim in die Kreisliga A, 2015 stieg er mit dem FSV 08 Bissingen II in die Bezirksliga auf, auch mit dem TSV Aurich gelang der Sprung in die nächsthöhere Liga. Nach seiner aktiven Zeit in Großsachsenheim trat er beim VfR Sersheim seine erste Trainerstation an. Es folgten Engagements in Aurich, beim GSV Eibensbach, dem SV Horrheim, dem SV Walheim, dem TSV Münchingen II, dem FSV 08 Bissingen II und nochmals beim SV Walheim. Mit dem Aufsteiger spielte er in der abgelaufenen Runde in der A 3 lange in der Spitzengruppe mit.