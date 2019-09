Mit viel Einsatz, Moral und Kampfgeist wendete die SG Sonnenhof Großaspach in der Dritten Liga die dritte Niederlage in Folge ab und kam nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch zu einem 2:2 gegen den FC Bayern München II. Durch das Unentschieden rutschten beide Mannschaften auf einen Abstiegsplatz ab. Die SG Sonnenhof blieb auch im vierten Heimspiel der laufenden Saison sieglos und kam zum zweiten Remis.

„Wir hatten uns für die zweite Halbzeit das dritte Tor vorgenommen. Die SG Sonnenhof hat leidenschaftlich gekämpft. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer kam die psychologische Komponente ins Spiel, und dann steht‘s 2:2 und wir sind die Deppen“, meinte Trainer Sebastian Hoeneß vom FC Bayern II. „Wir haben die große Qualität, dass wir einen 0:2-Rückstand zur Halbzeit abhaken können“, war Großaspachs Trainer Oliver Zapel mit der Aufholjagd seines Teams zufrieden. Nicht aber mit dem Ergebnis. „Natürlich stecken wir in einer Entwicklung auf dem Weg zu attraktivem Offensivfußball. Aber trotzdem erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sie so ein Spiel gewinnt. Ich werde sicher keine Karawane durchs Clubheim machen“, fügte er an.

Im Tor der SG Sonnenhof erhielt die Freiburg-Leihgabe Konstantin Frommann eine Bewährungschance. Um die ballsicheren, spielstarken und technisch starken Münchner im Zentrum empfindlich zu stören, hatte Zapel eine 4-3-3 Grundordnung gewählt mit den zweikampfstarken Nicolas Jüllich, Jonas Behounek und Marco Hingerl im Zentrum. Im Dreier-Angriff lauerten die schnellen Außenbahnspieler Orin McKinze Gaines und Panagiotis Vlachodimos und im Zentrum Dimitry Imbongo Boele auf verwertbare Zuspiele. Aber die kamen zu selten, und wenn, dann verzettelten sie sich. „Wir haben aus unseren Ballgewinnen im Zentrum zu wenig gezogen und unsere Zielspieler nicht in Szene gesetzt“, monierte Zapel.

In der 16. Minute hätte Schiedsrichter Marcel Gasteier einen Elfmeter für die Gastgeber geben können, als Münchens Christopher Richards Vlachodimos zu Fall gebracht hatte. Eine tolle Chance ergab sich Imbongo Boele ind er 27. Minute, als er den Ball im Strafraum perfekt annahm und aus der Drehung abzog. Aber Bayerns-Keeper Christian Früchtl parierte den Schuss phantastisch. „Diese Chance macht Imbongo normalerweise im Schlaf“, meinte hinterher Großaspachs Coach Zapel. Als McKinze Gaines ebenfalls im Strafraum frei zum Schuss kam, verzog er den Ball (43.).

Die jungen Bayern spielten kontrolliert von hinten raus, waren schnell auf den Beinen und ließen den Ball laufen. Bei der ersten Chance der Gäste durch Joshua Zirkzee rettete SG-Schussmann Frommann am kurzen Eck per Fußabwehr. Und dann patzte der 21-jährige Schwarzwälder folgenschwer, als er den Ball unbedrängt dem vor der Strafraumgrenze stehenden Marcel Zylla genau vor die Füße spielte. Der polnische U20-Nationalspieler lief zwei, drei Schritte und schob den Ball eiskalt ins Tor zur verdienten Führung für den FC Bayern II. „Gut, dass sich der Junge gefangen hat und in der zweiten Halbzeit ein Ruhepol war. Damit hat er das sicher schon verarbeitet“, merkte SG-Trainer Zapel zum Fehler seines Torwarts an.

Zylla trifft erneut

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Zylla seinen zweiten Saisontreffer nach. Nach einem Traumpass von Sarpreet Singh kam Großaspachs Behounek nicht mehr in den Zweikampf mit dem Münchner und der schloss erneut präzise und erfolgreich ab.

„Wir haben uns in der Kabine geschworen, dass wir in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen. Wenn man zur Pause mit 0:2 zurückliegt, ist das 2:2 ein Punktgewinn,“ sagte Großaspachs Kapitän Julian Leist.

Mit Dominik Martinovic hatte Zapel zur zweiten Hälfte einen zweiten zentralen Stürmer gebracht. Seine Mannschaft rückte weiter auf und eröffnete so den Bayern Räume für Konter, die der Aufsteiger aber unzureichend nutzte und Zielstrebigkeit vermissen ließ. Auf ihre Abwehr mit den starken Nicolas Feldhahn und Lukas Mai konnten sich die Gäste verlassen. Bis zur 73. Minute, da sorgten zwei Einwechselspieler für den Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß mit links von der rechten Seite von Onur Ünlücifci streichelte Martinovic den Ball mit dem Kopf ins Bayern-Tor. „Ich war zu 100 Prozent dran“, räumte Martinovic hinterher alle Zweifel aus. In der 86. Minute schafften die Gastgeber den Ausgleich, Nach Doppelpass mit Martinovic nagelte Vlachodimos den Ball unhaltbar ins Netz. „Es war mehr drin. Es war von uns allen eine gute zweite Halbzeit“, meinte der Torschütze.

Die letzten Minuten waren eine hoch spannenden Angelegenheit, denn beide Teams versuchten mit offenem Visier, noch den Siegtreffer zu schaffen. Der wäre beinahe hüben und drüben gefallen. Aber Schiedsrichter Gasteier ahndete bei einem Handspiel eines Münchners im eigenen Strafraum die Aktion von Großaspachs Sebastian Bösel zuvor als Foul. Dann erkannte der Referee einen Treffer von Leon Dajak im Gegenzug wegen Abseits nicht an.