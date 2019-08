Dank eines 6:1 gegen die SGM Hohenhaslach/Freudental steht die Spvgg Besigheim nach zwei Spieltagen in der Fußball-­Kreisliga A 3 auf Rang zwei. Besser ist nur der TSV Nussdorf, der 6:0 gegen den SV Walheim gewann und dessen erste Partie gegen den TSV Bönnigheim mit 3:0 gewertet wurde. Dem TASV Hessigheim gelang diesmal nur ein 2:1-Arbeitssieg.

SV Iptingen – TASV Hessigheim 1:2 (1:2)

Der TASV Hessigheim verbuchte einen Arbeitssieg beim SV Iptingen und holte damit den zweiten Erfolg im zweiten Saisonspiel. Bei hochsommerlichen Temperaturen schenkten sich beide Mannschaften nichts. Nach einer Unachtsamkeit in der Hessigheimer Defensive sorgte Bastian Werthwein mit einem Heber für das frühe 1:0 (12.). Nur fünf Minuten später kam die Reaktion des TASV: Janni Theodoridis sprintete bei einem Konter über das gesamte Spielfeld und wurde erst im Strafraum geblockt. Den Abpraller verwertete Sascha Bickert mit einem unhaltbaren Linksschuss zum Ausgleich (17.). Anschließend arbeiteten sich beide Mannschaften aneinander ab, bevor es kurz vor der Pause nochmals turbulent wurde. Zunächst parierte TASV-­Torhüter Tom Reichert sensationell aus kurzer Distanz gegen den freistehenden Marcel Gerschwitz, und im Gegenzug wurde Raffaele Cervone von Max Weeber im Strafraum gefoult – Elfmeter für die Rot-Weißen. Jerome Wahl verwandelte diesen eiskalt zur 2:1-Gästeführung (45.). Nach der Pause blieb die Partie eng. Iptingen hatte nach einem Eckstoß die große Gelegenheit zum 2:2, aber ein Kopfball landete an der Latte. Auf der Gegenseite hatten die Gäste mehrere Kontergelegenheiten, die jedoch nicht zur Entscheidung genutzt wurden, sodass es bis zum Schluss spannend blieb.

VfL Gemmrigheim – SG Roßwag/Mühlhausen 5:3 (4:2)

„Das war ein echter Arbeitssieg. Unter dem Strich waren wir vor dem Tor effektiver“, zog der neue VfL-Coach Jens Edler ein positives Fazit nach dem letztlich verdienten Heimerfolg über den Aufsteiger. Nachdem sich die Gäste in den Anfangsminuten einige Chancen erspielt hatten, brachte Torjäger Timo Kraut die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. Zehn Minuten später war Kapitän Marcel Joos zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Die Gäste steckten nicht auf und schafften durch einen Doppelschlag von Luca Fuchs (30./32.) den Ausgleich, doch nur zwei Minuten später brachte Robin Kobar die Grün-Weißen wieder in Führung. Kurz vor der Pause war Kobar erneut zur Stelle und erzielte den Treffer zum 4:2-Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt schalteten die Hausherren einen Gang zurück und ermöglichten so den Gästen in der 66.Minute den Anschlusstreffer durch Michael Theilmann. Roßwag/Mühlhausen witterte nun nochmals Morgenluft, doch Robin Kobar sorgte mit seinem Treffer in der 88.Minute für die Entscheidung.

Spvgg Besigheim – SGM Hohenhaslach/Freudental 6:1 (5:0)

Die Spvgg Besigheim war im Spiel gegen die SGM Hohenhaslach/Freudental das klar bessere Team und siegte auch in der Höhe verdient mit 6:1. Die Elf von Trainer George Carter setzte die Gäste insbesondere in der ersten Hälfte mit hohem Tempo unter Druck. Die Gastgeber hatten schon vier hochkarätige Chancen vergeben, ehe Ulas-Can Uysal frei vor SGM-Torwart Philipp Kummer den Ball an diesem vorbei unhaltbar in die kurze Ecke schlenzte. Das 2:0 für die Carter-Elf folgte in der 35. Minute, als Sidar Tan aus kurzer Distanz vollstreckte. Die Spvgg versetzte der SGM dann innerhalb von elf Minuten den endgültigen K.o. Für das 3:0 sorgte erneut Uysal (38.), mit einem Doppelschlag erhöhte Kaminski zum 5:0-Pausenstand (40./45.+1). In der zweiten Halbzeit spielte die SGM deutlich besser mit. Doch wirklich torgefährlich waren die Aktionen nicht. In der 79. Minute fiel sogar das 6:0 durch den eingewechselten Osman Bulut. Den Ehrentreffer zum 6:1-Endstand erzielte Timo Etzel in der Nachspielzeit per Freistoß.

TSV Nussdorf – SV Walheim 6:0 (3:0)

„Die Walheimer wollten nichts von uns und haben sich deshalb bis hinter die Mittellinie zurückgezogen“, erklärte TSV-Spielertrainer Sinan Yilmaz. Der Übungsleiter war es auch, der mit seinem Treffer den Nussdorfer Torreigen eröffnete. In der 40. Minute ermöglichte Johannes Wizemann mit seinem Pass an die Strafraumkante das 2:0 durch Nikola Ristomanov. Kurz vor der Pause setzte sich Johannes Wizemann im gegnerischen Strafraum gegen zwei Walheimer Verteidiger durch und schob ohne Probleme zum 3:0 ein. Neun Minuten nach dem Seitenwechsel verwertete erneut Johannes Wizemann einen Pass in den Rückraum per Flachschuss zum 4:0. In der 62. Minute eroberte Ristomanov den Ball vom gegnerischen Verteidiger und legte vor Torhüter Michael Schäfter noch einmal quer auf Yilmaz, der keine Probleme hatte, den Ball ins leere Tor zu schieben – 5:0. Den Schlusspunkt der Partie setzte Ristomanov mit seinem zweiten Treffer in der 83. Minute selbst. „Wir werden in dieser Saison kein Spiel mehr haben, das so einfach ist wie das heute“, fasst Yilmaz zusammen.

SV Kaman Bönnigheim – SV Illingen 1:6 (1:1)

„Zu Beginn der Partie hat uns die nötige Mentalität gefehlt“, berichtet SVI-Trainer Tobias Häfner. So gingen die Gastgeber in der neunten Minute in Führung. Suat Cihanoglu nutzte einen zu schwachen Rückpass, umspielte SVI-Schlussmann Kim Berberich und stellte auf 1:0. Chris Keller fasste sich dann in der 31. Minute aus 17 Metern ein Herz und netzte zum Ausgleich ein. „Man hat in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass die Bönnigheimer konditionell schwach sind“, erklärt Häfner. In der 55. Minute sorgte Leandro Franco für die Illinger Führung. In der 73. Minute staubte Tim Scheuermann aus kurzer Distanz nach einem abgewehrten Freistoß ab und erhöhte auf 3:1. In den letzten Minuten brach dann die Bönnigheimer Defensive komplett auseinander, sodass die Illinger innerhalb von drei Minuten dreimal trafen. Scheuermann (85.), Keller (87.) und Christian Spechtenhauser sorgen mit ihren Treffern für den deutlichen Endstand.

TSV Häfnerhaslach – TSV Bönnigheim 1:0 (1:0)

Einen Sommerkick auf dem Heiligen Berg lieferten sich die Häfnerhaslacher und der Aufsteiger – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Eigentlich hatten beide Mannschaften vom vergangenen Wochenende etwas gutzumachen. Der Gastgeber war zum Auftakt beim Vorjahres-Vizemeister TASV Hessigheim mit 0:5 unter die Räder gekommen. Die Gastmannschaft war in Nussdorf gar nicht erst angetreten. Doch auch an diesem Sonntag lieferten beide Teams fußballerische Magerkost. „Da haben wir beim 0:5 vor einer Woche in der ersten Halbzeit noch besser gespielt als dieses Mal im ganzen Spiel“, fasste Häfnerhaslachs Trainer Marcello Solombrino zusammen. Bönnigheim spielte über weite Strecken recht unbekümmert, aber erfolglos. Das Tor des Tages erzielte Maik Kheim quasi aus dem Nichts, als er in der 24. Minute eine Hereingabe von Luka Loncar von der rechten Seite an Torhüter Adrian Jung vorbei in die Maschen schob. In der zweiten Hälfte gerieten die Gastgeber mehrmals in Bedrängnis, was mit etwas mehr Glück für Bönnigheim zum Unentschieden hätte führen können.